Le secours catholique a organisé son repas de Noël ce vendredi. Non pas dans les locaux de son accueil de jour au portail Magnanen mais dans la salle du presbytère du sacré Cœur.

125 personnes se sont retrouvées pour partager foie gras et saumon fumé et continuer la fête ensuitejusqu'à la nuit tombée avec de la musique et du théatre.

Un "réveillon avant l'heure"

Accueillir plus d'une centaine de convives ça ne s'improvise pas et il a fallu la mobilisation d'une dizaine de personnes pour mener ce défi à bien. Mais les bonnes volontés ne suffisent pas et il a aussi mettre la main à la poche.

Autour des tables dressées dans la salle du presbytère du sacré cœur il y avait des bénéficiaires, des partenaires et des amis. Quant à l’archevêque il est venu en personne apporter sa bénédiction.