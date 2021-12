Repas de Noël dans un Ehpad à Nancy : quand la convivialité l'emporte sur le covid.

Ce samedi 25 décembre, c'est repas de Noël tous ensemble à l'EHPAD de la Verrière, à Villers-lès-Nancy. Les résidents qui ne rentraient dans leur famille se sont retrouvés pour un déjeuner de fête sur fond de chant de Noël. Un moyen d'oublier un peu l'épidémie de coronavirus qui sévit toujours, isolant les plus fragiles.

Un menu de fête

Salade de magret de canard, chapon aux morilles et pommes de terre avec une sauce maison, dessert en trompe l'œil... et l'exceptionnel verre de vin pour ceux qui peuvent : le menu est festif ! Angélique et Cyntia le préparent depuis trois jours. "On fait de notre mieux, et si les résidents sont contents, on est content, et on n'aura pas perdu notre journée" témoigne-t-elle.

Le dessert de Noël est un trompe l'oeil en forme de clémentine. © Radio France - Sophie Podevin

Isabelle Dollard est la directrice de l'établissement et se réjouit de voir tout le monde réuni. "La solitude est très présence chez les personnes âgées" explique-t-elle. "Cette ambiance de fête nous permet de bien finir l'année, et de voir arriver 2022 avec, je l'espère, plus de sérénité".

Certains résidents ont préféré renoncer à passer Noël en famille, pour éviter le confinement obligatoire de 10 jours en chambre à leur retour. "L'année dernière, on a eu beaucoup de cas de covid au retour de Noël" explique Isabelle Dollard, qui tente de contrer cette future vague de contamination.