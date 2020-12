Repas de Noël : retour au traditionnel à Rungis

Il ne faut pas compter sur les fioritures au pavillon de la Marée cette année. Dans cette partie du Rungis qui est l'une à avoir le plus souffert pendant le confinement, on se réjouit de voir les fêtes de fin d'année et leurs agapes arriver. Et on mise avant tout sur du classique pour les repas des 24 et 25 décembre.

Le pavillon de la marée de Rungis se prépare pour les fêtes de fin d'année © Radio France - Faustine Calmel

"On sent que les gens ont envie de se faire plaisir" assure véronique Gillardeau, PDG de la société Blanc, "Des crevettes un peu plus grosses que d'habitude, et puis les huîtres, évidemment. On a en tout cas énormément de clients qui commencent à nous passer commande car il y aura cette année beaucoup de demandes sur les plateaux de fruits de mer". Un effet peut-être de la fermeture des restaurants et d'une certaine frustration chez leurs clients habituels.

Finies les nouveautés, retour aux recettes simples

L'autre star des tables de Noël c'est bien sûr le foie gras. Mais sans fioritures. "Chaque année, sans exception, il y a des nouveautés" explique Yann Berson de la société de produits gastronomiques Dispéré, "on voit arriver du foie gras aux figues, au poivre de Sichuan, à la mandarine. Mais cette année, je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y en a pas. Pour la première fois on reste sur des recettes basiques, mais bonnes. Une terrine avec juste un alcool, du sel et du poivre. On prône plutôt le retour à la simplicité, on a besoin de se recentrer sur ses valeurs et ses racines. Je sens cette tendance".

Les produits de Noël de Yann Berson chez Dispéré : boudin blanc, caviar français, truite fumée et foie gras au sel © Radio France - Faustine Calmel

Autres produits phares de ce cru 2021 pour Dispéré : les escargots, la truite fumée qui tend à remplacer le saumon, le caviar français, le boudin blanc, ou le pâte en croûte.

S'adapter à de plus petites tablées

Dans le four viendront aussi se glisser quelques volailles et chapons. Mais la plus grosse difficulté pour ce secteur est de s'adapter à des tablées plus petites, beaucoup de familles ayant décidé de réduite le nombre de convives pour des raisons sanitaires. Et les chapons ou les dindes commandés en février ou mars dernier ne sont pas moins dodus que d'habitude.

"Si au lieu d'avoir dix personnes à table vous en avez six, forcément ça va avoir une incidence sur les produits achetés" explique Bruno Courillon de l'entreprise Eurovolailles à Rungis. "Il faut trouver le palliatif par rapport aux plus grosses volailles. Nos bouchers vont se débrouiller pour les présenter sur de plus petites tailles", espère le commerçant.

Bruno Courillon, dirigeant de EuroVolailles, attend des bouchers qu'ils s'adaptent à la demande de tablées moins nombreuses © Radio France - Faustine Calmel

Selon une étude de l'organisme Cofidis, un foyer français dépense en moyenne 134 euros pour les repas des 24 et 25 décembre.