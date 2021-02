Repas partagés : 160 familles déjà inscrites pour inviter des étudiants à manger chez eux dans l'agglo de Pau

Le concept des "Repas partagés" pour rompre la solitude des étudiants parfois précaires et souvent isolés, pendant cette crise sanitaire, dans leur chambre étudiante ou studio, a été lancé par l'association "la Navette étudiante" et repris par la ville de Pau. C'est un succès !

Gautier et Olivia ont invité Dembélé et Khadidja, deux étudiants maliens à Pau depuis 5 mois, à venir manger chez eux à Gelos.

Khadidja et Dembélé, étudiants maliens arrivés à Pau en septembre, se sentent bien seul dans leur chambre étudiante de 10 mètres carrés, enfermés toute la journée pour suivre leurs cours de Licence 2 en AES (administration économique et sociale), en visio. Ce samedi midi, ils sont invités à manger chez Gautier, Olivia et leurs deux garçons à Gelos (Pyrénées-Atlantiques). Comme eux, 160 familles se sont inscrites auprès de la Ville de Pau ou de l'association "La Navette étudiante" pour participer aux "Repas partagés". 40 étudiants en bénéficient et 66 repas ont été effectués ou sont prévus à ce jour.

Passer toutes ses journées enfermée dans sa chambre, cela nous déprime.

Khadidja, étudiante en Licence 2 d'AES à l'UPPA.

"Cela fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes, se réjouit Khadidja. Passer toutes ses journées enfermée dans sa chambre, cela nous déprime. Je n'imaginais pas, en arrivant à Pau début septembre pour un an, que je passerais la moitié de mon année de cette manière." Dembélé partage cet avis et "encourage tous les étudiants à s'inscrire pour partager cette expérience".

Inscriptions en ligne ou par téléphone

Gautier et Olivia eux sont "ravis de s'être levés tôt pour préparer à manger". Ils ont découvert l'initiative sur les réseaux sociaux et ont tout de suite trouvé l'idée "très très bonne étant donné que l'on a du temps, que l'on aime cuisiner et recevoir, ce qui n'est pas évident ces temps-ci". Ils espèrent garder le lien avec les étudiants et renouveler l'expérience. Un engouement que partagent leurs deux adolescents Ruben et Jean, de 13 et 15 ans, qui se sont chargés du gâteau au chocolat ce samedi.

Gautier est "ravi de s'être levé tôt pour préparer à manger". © Radio France - Manon Claverie

Pour s'inscrire aux Repas partagés il suffit de se connecter sur le site internet de la "Navette étudiante" ou d'appeler le numéro anti-solitude de la Ville de Pau, ouvert 24/24h, au 05 59 27 54 85.