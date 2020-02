Repas servis en Ehpad : ces établissements alsaciens qui prennent soin de nos aînés

Tout est parti d'une photo postée sur Facebook. Deux maigres tranches de fromage, un verre d'eau, une soupe et un morceau de pain ... le cliché de ce plateau repas, pris dans un Ehpad de Barr, a déclenché une vive polémique sur le contenu des assiettes servies dans les maisons de retraite. L'internaute a depuis retiré sa photo.

La nourriture servie dans les Ehpad est en principe élaborée par des diététiciens et des spécialistes du goût. C'est le cas dans les 13 établissements bas-rhinois de l'ABRAPA. Les équipes font attention à la santé des pensionnaires et au goût des aliments, puisque "manger reste un plaisir" qui "permet de rester en bonne santé", souligne Catherine Marsat, la directrice de l'établissement d'Illkirch.

Conjuguer goût et diététique

En plus de servir des repas sains et équilibrés, l'établissement fait aussi attention aux préférences culinaires de ses 116 pensionnaires. "Chacun nous informe de ses goûts et on adapte", souligne Audrey Gabel, la gouvernante de l'Ehpad d'Illkirch.

Le conseil départemental du Bas-Rhin organise en ce début d'année 2020 un concours culinaire dans les Ehpad, baptisé "Bien vivre et bien manger".