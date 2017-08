Repeindre les cages d'escalier des Trois Cités à Poitiers pour faire des activités

Près de 200 enfants du centre socio-culturel des Trois Cités ont repeint les cages d'escalier près de la supérette et du bar. Un chantier qui leur permet de faire des activités avec le centre.

Certains iront à la mer, d'autres dans les Pyrénées ou au bowling voire au Laser Game. Près de 200 enfants ont fait des roulements pour repeindre les cages d'escalier près du centre commercial des Trois Cités à Poitiers. Il a fallu poncer, nettoyer et Soriba ne savait pas comment ça fonctionnait : "Je ne savais pas qu'il fallait plusieurs couches pour que ça durcisse et que ça ne soit pas sale" raconte l'enfant de 11 ans. Mais le chantier ça pourrait bien lui resservir : " je pourrais donner des conseils à mon père."

La cage d'escalier avant le début du chantier. © Radio France - Centre socio-culturel des Trois Cités

Le but c'est aussi de donner un peu le goût de l'effort. Ce n'est pas toujours évident. Selon l'animateur du centre socio-culturel des Trois Cités Mounir El Haimour, le plus difficile "c'est de se lever le matin. En vacances être présent à 8h45, c'est dur" s'amuse l'animateur. Mais tous sont appliqués et écoutent les conseils du professionnel présent sur place. "Commence d'abord dans le coin là-bas", "N'oublie pas de passer le rouleau en bas" peut-on entendre de la bouche de Jean-Philippe Ribeiro, le peintre.

Ca permet de prendre le temps de parler avec les commerçants

Le changement avant/après est flagrant. Du côté des commerçants, on se félicite de cette nouvelle peinture. Pour Séverine Pinganneau, gérante du bar à côté de la cage d'escalier "c'est plus propre". Même constat du côté des habitants du quartier comme Stéphane : "C'est une très bonne initiative. " Christiane elle est ravie de ne "plus voir les tags".

La cage d'escalier, une fois le chantier terminé. © Radio France - Centre socio-culturel des Trois Cités

Pour les enfants le bénéfice se voit sur plusieurs plans pour Mounir El Haimour: "ils apprennent un métier. Celui de peintre, ils voient comment ça fonctionne. Ils ont les mêmes contraintes qu'avec un métier. Il faut se lever. Ils s'investissent. Et puis avec le quartier, on crée un lien, on parle avec les commerçants qui voient parfois les jeunes en coup de vent."