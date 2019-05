VIDÉO - Répétitions de la Carioca avant un flashmob à Cannes pour les 25 ans de La Cité de la Peur

Cannes, France

"Sais-tu danser la Carioca ?" Les répétitions ont débuté ce mardi à Cannes, dans les jardins de la médiathèque Noailles, en prévision d'une "Carioca géante" organisée jeudi 16 mai à 18h sur les allées de la Liberté à Cannes, en présence de danseuses et de danseurs amateurs. Tous ceux qui le souhaitent pourront participer. Seul impératif, le dress-code : pantalon noir et chemise blanche.

Une pétition signée par plus de 37.000 personnes depuis janvier réclamait la reproduction de la scène culte du film des Nuls, avant sa projection anniversaire, jeudi 16 mai, dans le cadre du 72e festival international du film.

La danse aura bien lieu ce jeudi à 18h avant la diffusion de La Cité de la Peur à 21h30 sur la plage Macé en présence des trois ex-Nuls et de Gérard Darmon. Le film culte sorti en 1994 fête ses 25 ans. Dans le film, Alain Chabat et Gérard Darmon se lancent, à la façon de Fred Astaire et Ginger Rogers, dans une danse sensée être improvisée, sur la scène du grand auditorium du Palais des festivals et des congrès, devant un orchestre brésilien et un public conquis.

Il reste quelques heures pour se préparer et l'école de danse Artistic' Center de La Bocca propose des cours entre 12h et 14h jusqu'à jeudi dans les jardins de la médiathèque Noailles à Cannes, en partenariat avec la ville de Cannes.