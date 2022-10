REPLAY. Avec Jean-Luc Gagliolo, on a planché sur l'identité Niçoise

"Engagé dans ce qui me passionne". Nice, donc. Jean-Luc Gagliolo aime transmettre la langue Niçoise, la partager, faire connaître Nice qui n'est pas que crème solaire et palmiers (même si on apprécie), raconter l'histoire de la ville entre autres.Jean-Luc Gagliolo interrogé par Arno Visconti sur France Bleu Azur - Arno Visconti

Le replay est là ⤵️

Jean-Luc Gagliolo, engagé pour l'identité Niçoise sur France Bleu Azur Copier

Multi-engagement

"Je suis engagé dans mon métier puisque je suis enseignant. Je suis engagé au niveau associatif depuis plus de 50 ans puisque je fais du théâtre dans une troupe fondée par mon grand père (Francis Gag)", explique Jean-Luc Gagliolo.

Un deal avec Christian Estrosi?

"Depuis quelques années, j'ai aussi l'honneur d'exercer des fonctions auprès de Christian Estrosi qui m'a sollicité pour être son adjoint. Notamment pour les questions d'éducation mais aussi pour le livre, pour tout ce qui relève de la lutte contre l'illettrisme et bien sûr pour la culture et la langue Niçoise". Un deal ? "Je suis un citoyen engagé, associatif,... Je n'ai pas vu de raison de refuser. Je voulais me mettre au service des causes auxquelles on croit et pour lequel on se dévoue depuis quelques dizaines d'années". Parmi les missions de l'adjoint, donc : mettre en avant l'identité Niçoise.

Faut-il être né à Nice pour être Niçois?

On peut ressentir un amour de Nice sans pour autant y être né. Soit. Pour être Niçois, il faut connaître Nice. "Quand on habite un territoire, la moindre des politesses c'est d'avoir cette curiosité pour son environnement". Environnement géographique, linguistique, historique.Au fait, c'est quoi un Niçois?"Être Niçois, c'est difficile à définir" confirme Jean-Luc Gagliolo. On essaie ? Aimer Nice et sa tradition, aimer sa langue, son histoire, et aimer ce que sont les Niçois peut ainsi faire résumé.