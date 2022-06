Un livre pour se replonger dans la folle saison des Violets avec "TFC, une saison records"

Un livre retraçant la saison exceptionnelle des Violets est sorti ce mardi. Il s'appelle "TFC, une saison record" et retrace en 128 pages la saison qui a vu le club toulousain dominer le championnat de Ligue 2 et obtenir son retour dans l'élite. Un livre signé Cédric Granel qui est l’invité de France Bleu Occitanie

France Bleu : Comment vous est venue cette idée ?

Cédric Granel : C'est lié à mon métier parce que je travaille à Canal+ ou j’alimente les émissions et matchs de l'antenne en statistiques. Donc j'ai lié ma passion à mon métier et ce livre est venu comme ça. Et aussi grâce au soutien d'un collègue journaliste qui m'a mis un peu la puce à l'oreille et qui a fait un bouquin équivalent pour son club de Strasbourg.

Une telle saison, il fallait évidemment la raconter ?

C’est bien pour ça aussi que je me suis lancé à ce moment là parce que la saison est magnifique. On a vécu des moments extraordinaires, de belles émotions, un titre au bout et la montée, donc c'était inévitable.

Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre, c’est un annulaire de chiffres ?

Il y a effectivement beaucoup de chiffres. Il y a aussi beaucoup de photos fournies par le club, que je tiens à remercier parce qu'il m’a beaucoup aidé. Et on va dire qu'il est organisé en deux grandes parties. La première, on retrace toute la saison, match par match. Vous avez une double page par match avec des compo-tactiques, des petites statistiques, des tableaux de chiffres, des photos et une deuxième partie ou il y a des pages consacrées à tous les joueurs qui ont participé à cette saison.

Il y a aussi une petite surprise dans le livre avec un QR code ?

On a mis plusieurs codes QR codes dans ce livre, qui permettent en fait d'accéder aux vidéos de la saison, alors qu'il y a tous les résumés de tous les résumés de matchs. Et puis il y a aussi quelques petites vidéos sympa qu'on peut retrouver des moments d'ambiance entre joueurs, entre supporters. Tout ce qui a marqué la saison du Téfécé.

Il y avait beaucoup de statistiques à livrer, à compiler ?

Oui, il y en a pas mal. J'essaie de faire une sélection comme c'est une saison record, il y a beaucoup de chiffres marquants. Donc inévitablement, il y a de quoi faire. Je pense que les fans du Téfécé ont de quoi dire.

Vous pouvez nous donner une des statistiques marquantes de la saison ?

Alors on ne va pas parler des buts, tout le monde connaît ça. La première statistique : c'est que Toulouse est resté dans les deux premiers 36 des 38 journées. Sachant que cette saison, il y avait une concurrence féroce puisque Ajaccio, deuxième, a battu le record de points du deuxième. Auxerre, troisième, a battu le record de points en troisième. Le Paris FC quatrième, a battu le record de points d'un quatrième. Sochaux, cinquième, a battu le record de prendre un cinquième. Donc ça montre la performance toulousaine.

Cédric Granel, vous êtes aussi derrière le compte Twitter TFC Database qui est très suivi et qui permet de tout connaître sur le Téfécé. Comment vous faites pour trouver ces statistiques sur les joueurs sur les précédentes saisons? Comment vous travaillez ?

C'est un travail de longue haleine. Je crois que j'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années. En fait, je me suis créé une base de données en cherchant tout l'historique du club. Alors, que ce soit à travers les sites Internet, je fais aussi souvent faire des recherches aux archives, notamment les archives de La Dépêche du Midi. J'ai eu accès aussi à des bases de données vidéos. J'ai revu plus de 4000 buts. J'ai tout compilé à travers des fichiers dans les fichiers Excel ce qui me permet ensuite de trouver ces statistiques.

Mais ce qu'on peut imaginer voir un tel ouvrage chaque année ?

C'est le but. Là, c'est le premier numéro. Mais après chaque fin de saison, si l'avenir le permet notamment, et si les résultats suivent. On va essayer de pérenniser ça et d'avoir un livre chaque année. Et puis je vais peut être essayé de faire un livre historique sur toute l'histoire du Téfécé.

Oui car le foot, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi la beauté du jeu, la beauté du geste ?

Mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu essayer de mettre ces petits QR codes et vidéos pour ressentir aussi toutes les émotions qu'on a vécues, tous les moments forts.