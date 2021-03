Report de la Biennale du design : "L'organiser pour ne pas en retirer les bénéfices aurait été une erreur"

Il valait mieux ne pas faire, plutôt que de mal faire. Le président de la Cité du design était ce matin l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire après l'annonce du report de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne, en raison de la crise sanitaire.

La décision a été difficile à prendre, mais c'était la meilleure chose à faire. Après l'annonce du report de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne à cause de la crise sanitaire, Marc Chassaubéné, président de la Cité du design et adjoint en charge de la culture à la mairie de Saint-Étienne, a expliqué ce choix de décaler l'événement d'un an.

Impossible d'organiser la Biennale "en naviguant à vue"

"C'est une décision qui était extrêmement difficile et que nous avons voulu la plus tardive possible. Il fallait la prendre maintenant avant d'engager des frais et des investissements trop importants", confie Marc Chassaubéné, sur France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin. "

"La Biennale internationale du Design, c'est un événement qui rassemble énormément de monde. C'est plus de 200 000 visiteurs et ce sont surtout des retombées économiques très importantes pour le territoire. Donc, l'organiser et investir 4 millions d'euros, pour finalement ne pas en retirer les bénéfices aurait été, je pense, une erreur de notre part. Il y avait deux critères qui ont principalement guidé notre décision. C'est bien sûr la sécurité du public, la sécurité sanitaire et puis ce retour sur investissement pour le territoire. Aucune des deux conditions n'étaient réunies puisque nous avons à ce jour des indications totalement contraire des différents ministères qui ne nous permettent pas d'avancer. Or, on ne peut pas organiser un événement comme la Biennale internationale Design en naviguant à vue."

Un public venu du monde entier et qui n'aurait pas pu faire le déplacement

"Le nombre d'acteurs impliqués est trop important. _Ce sont 40 pays différents qui sont représentés sur la Biennale_. Donc, on n'imagine pas une biennale sans ses invités, avec particulièrement l'Afrique mise à l'honneur cette année. Et on ne peut pas aujourd'hui espérer pouvoir recevoir nos amis africains cet été", explique Marc Chassaubéné.

"La Biennale, c'est 15 000 nuitées pour les hôtels stéphanois, donc c'est une activité colossale, et des retombées estimées à 8 millions d'euros. Nous avons estimé qu'il valait mieux la reporter d'un an pour faire bénéficier le territoire et le public de cet événement."

Selon Marc Chassaubéné, il aurait aussi été compliqué de reporter cette Biennale de quelques mois. "Les expositions ont cette particularité de faire appel à des prêts d’œuvres, des échanges qui sont importants ou compliqués à organiser, longs à mettre en œuvre. La Biennale, c'est deux années de préparation, donc reporter de quelques mois est assez complexe. Alors que se donner plusieurs mois pour préparer à nouveau ces expositions, c'est beaucoup plus raisonnable."