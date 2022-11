Report de la RDR : "Quand la tempête souffle fort, le marin reste au port" philosophe le maire de Saint-Malo

Alors que le village de la Route du Rhum est déjà en cours de démontage, le maire de Saint-Malo Gilles Lurton était l'invité de France Bleu Armorique pour tirer un premier bilan de l'édition 2022 même si les bateaux ne sont toujours pas partis.

France Bleu Armorique : Le départ n'a pas eu lieu dimanche comme prévu, ce sera seulement mercredi à 14h15. Comment avez-vous réagi en apprenant ce report? Vous étiez un peu déçu ou plutôt soulagé finalement?

Gilles Lurton : Oh, il y a certainement eu un peu un petit peu de déception parce que nous étions tous prêts pour organiser des départs hier à 13h02. Mais vous savez, je dit souvent, quand la tempête souffle fort, le marin reste au port. Et bien là, c'était le cas, la pointe de la Bretagne risquait d'être très agitée pour l'ensemble des 138 skippers et les organisateurs ont pris cette décision. Ils m'en ont informé dès samedi matin, et je la trouve extrêmement responsable et extrêmement professionnelle et il faut en tirer toutes les conséquences en même temps.

Mais tout de même au niveau logistique, quelles conséquences pour votre ville? Le village de la Route du Rhum a bien fermé ses portes à 17h dimanche...

Tout à fait, tout était organisé pour que le village puisse vivre jusqu'à hier (dimanche). C'est un très, très gros travail de monter un village comme celui là. On n'y maintient pas des chapiteaux comme ceux que nous avions sur le terre plein pendant quelques jours supplémentaires, ils sont souvent loués dans d'autres endroits. Il y a des assurances aussi pour que ces matériaux, les personnes qui tiennent les stands étaient prévues jusqu'à hier soir. Nous avons analysé toutes les conséquences de cette décision de report au niveau du maintien du village et au final, la décision a été prise d'arrêter le village à la date prévue, c'est-à-dire hier soir à 17 h.

Sauf les tribunes qui sont maintenues pour le public qui voudrait voir la sortie des bateaux mardi et mercredi...

C'était une nouveauté de cette édition de la Route du Rhum. Il y avait les Ultims dans le port, les tribunes, et l'extension du village. Tout a très bien fonctionné. Les tribunes ont attiré un grand nombre de personnes. Je sais que les vacanciers sont tous repartis hier soir puisque les vacances sont terminées. Mais il n'empêche que cette course est mythique. Elle continue d'attirer un très très grand public et je suis sûr que la sortie des bateaux des bassins du port de Saint-Malo, demain, attirera beaucoup, beaucoup de monde.

Les Malouins vont retrouver peu à peu leur ville...

Je ne peux pas vous cacher qu'il va y encore avoir un peu de complexité cette semaine. Vous savez, on a mis un peu plus d'un mois à monter ce village. L'objectif est de le démonter pendant la semaine. Mais ça va prendre quand même un petit peu de temps avant que tout soit remis en place.

Emmanuel Macron a annulé sa visite dimanche et il ne pourra pas revenir. Vous êtes un peu déçu...

J'attendais le président de la République avec avec beaucoup de plaisir. J'ai des sujets à travailler avec lui, bien entendu. Je l'ai eu au téléphone samedi soir et il m'a dit que de toute façon, il reviendrait à Saint-Malo.

Est-ce que vous avez déjà des chiffres, par exemple de fréquentation?

La fréquentation du village a été très importante. Le village a été agrandi pour assumer cette fréquentation. Les allées du village ont été élargies. Nous savons que nous avons au moins en moins, mais nous allons assumer tout cela. Le bilan au moins a atteint le score de 2018.

Le départ de la Route du Rhum mercredi 9 novembre sera à vivre sur France Bleu Armorique avec notamment une émission spéciale de midi à 16h en direct du Sémaphore de la Pointe du Grouin.