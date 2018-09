L'association "Résistants et Citoyens" entend favoriser et valoriser le souvenir des actes de la Résistance dans le nord du département.

Le circuit de la Résistance en Mayenne doit voir le jour à l'été 2019

Ce parcours concerne un vaste secteur, de Fougerolles-du-Plessis à St-Mars-du-Désert en passant par Gorron, Mayenne et Pré-en-Pail. Des dizaines de plaques commémoratives et de stèles ont déjà été répertoriées. Elles évoquent les actions de bravoure de celles et ceux qui ont combattu l'occupant nazi pendant la seconde guerre mondiale.

Car la Mayenne fut un carrefour stratégique pour contrarier les plans de l'armée allemande : maquis, sites de combats, lieux de parachutage.

Et c'est une page de l'histoire du département qui est trop méconnue selon Claude Ragot et Alain Rabarot, les responsables de l'association. Nombreux sont les Mayennais à ne pas savoir que le territoire fut un haut-lieu de la Résistance.

La Mayenne, terre de Résistance, c'est trop méconnu souligne Alain Rabarot, un historien amateur

Le circuit du souvenir devrait être créé dans les prochains mois avec le soutien espéré des offices de tourisme.