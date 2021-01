Reportage à Douchy, dans le Loiret, sur les traces d'Alain Delon

Le tour du domaine de la Brûlerie, la propriété d'Alain Delon, avec le maire de Douchy-Montcorbon Abel Martin, se résume à un imposant mur d'enceinte, entrecoupé de quelques grillages, là où sans doute il s'était effondré. "Ici c'est une vraie réserve pour la faune locale, les animaux y sont bien tranquilles" commente l'élu.

Rien ne filtre de ce qui se passe à l'intérieur du domaine de 15 hectares, les habitants ne savent pas vraiment quand Alain Delon y est. "On a quelques indices", confie Abel Martin. "Quand il est là, parfois il se fait livrer son petit-déjeûner par l'un des deux restaurants de la commune. Il est fermé en ce moment, mais la patronne vient tous les matins".

La loyauté et la discrétion des habitants de Douchy

"Mais de toute façon, on ne cherche pas spécialement à savoir" ajoute l'élu. "Il fait partie de Douchy, pour nous. On ne le surveille pas, on essaie même de protéger son intimité dans son domaine". Et les quelques commerçants ouverts dans le village ne se laisseront pas aller à faire des commentaires ou raconter des anecdotes.

Abel Martin, le maire de Douchy-Montcorbon, la commune où Alain Delon possède son domaine loirétain © Radio France - Anne Oger

Pas question de se montrer déloyal envers celui qui, à l'époque où il vivait quasiment en permanence à Douchy, allait à l'épicerie, à la boucherie, chez le pharmacien, comme n'importe quel habitant de la commune. Aujourd'hui ses séjours semblent moins fréquents, mais Abel Martin, le maire, n'a pas vraiment cru qu'il allait vendre son domaine, quand un journal suisse s'en est fait l'écho, en mai 2019 : "ici personne n'y a trop cru, mais on ne peut pas en mettre notre main au feu non plus".

Des visiteurs viennent dans l'espoir de le voir

Cette discrétion, cette loyauté, ne découragent pas les visiteurs, il y en a régulièrement, qui viennent à Douchy spécialement dans l'espoir d'entrevoir la star, de visiter, même, ce refuge qu'il s'est construit. "L'été dernier j'ai vu une canadienne, devant, elle voulait entrer, mais ça non, on ne peut pas entrer" raconte Abel Martin. "Enfin, c'est bien, c'est grâce à Alain Delon que Douchy est connu".

Entrer, ça non, on ne peut pas. Rares ceux, à Douchy-Montcorbon qui l'ont fait, ou en tout cas ils ne le disent pas. En 2018, Paris Match avait publié un long reportage, des photos... Alain Delon avait reçu les journalistes de la rubrique people, "dans son domaine secret", c'était le titre. C'est là qu'il avait présenté la chapelle dans laquelle il disait vouloir être enterré. A proximité de ses chiens, qui reposent non loin.

De cette visite on a retenu qu'Alain Delon voulait être enterré au milieu de ses chiens, ça n'est pas tout à fait ça semble-t-il. "Et puis ce serait dommage" nous confie Jean-Pierre Lécluse. Lui habite à Saint Firmin des Bois, à un quart d'heure en voiture du domaine de la Brûlerie. Et lui le connaît plutôt bien, ce domaine. Dans les années 80, et pendant près de vingt ans, il a été le projectionniste privé d'Alain Delon.

Les souvenirs du projectionniste privé d'Alain Delon

Chef de cabine aux cinémas Les Ecrans et l'Alhambra à Montargis, il reçoit un jour un appel d'Alain Delon, qui vit alors à Douchy avec Mireille Darc. Il veut des projections privées, il y a une salle de cinéma sur le domaine, d'une quinzaine de places, avec une piscine entre les sièges et l'écran. "Il m'appelait et je venais, c'est toujours lui qui choisissait les films. Des films policiers, souvent ses films à lui, mais d'autres. Alain Delon quand je travaillais pour lui aimait le cinéma, et il a changé le cinéma, pour moi c'est un grand homme".

Jean-Pierre Lécluse a été le projectionniste d'Alain Delon à Douchy © Radio France - Anne Oger

Le respect, la loyauté, transpirent encore dans les paroles de l'ancien projectionniste, qui se souvient qu'un jour, il a quand même osé demander à Delon des maillots pour ses fils, passionnés de football, qui jouaient aux J3S Amilly. "Il leur a acheté des maillots, des k-ways, à l'effigie de sa marque". Mais pour les confidences, il s'en tiendra là. "Jamais je ne dirai rien, j'ai beaucoup de respect pour M. Delon, je l'ai toujours appelé comme ça. J'ai passé là-bas des moments merveilleux, il était merveilleux".