REPORTAGE - Aux côtés d'un surveillant pénitentiaire à la prison de Coulaines

La campagne de recrutement de surveillants dans les prisons bat son plein. Plus de 2.000 postes sont à pourvoir. Si le métier est difficile, certains surveillants y sont pourtant attachés. Nous avons suivi l'un d'entre eux, à la maison d'arrêt de Coulaines, près du Mans.

Ce matin là, Julien Favroul arrive à 7 heures, au quartier des arrivants. C'est ici qu'il officie depuis l'inauguration de la prison, en 2009. "C'est le quartier où l'on engage un premier contact avec les nouveaux détenus. On les observe et au bout d'une semaine, une commission les répartit dans les différentes cellules du bâtiment". Le but est d'éviter que deux détenus à problèmes ne se retrouvent ensemble.

REPORTAGE - Une matinée aux côtés d'un surveillant (2'00)

480 détenus, 140 surveillants

C'est pour se rapprocher de sa région d'origine, Angers, que Julien Favroul, 38 ans, ancien gendarme-adjoint, a quitté le centre de détention du Val de Reuil (Eure) pour travailler à Coulaines (agglomération nord du Mans). La prison est l'une des plus récentes des Pays de la Loire. Inaugurée en 2009, elle accueille 480 détenus pour 400 places. Son taux de surpopulation (120%) est conforme à la moyenne nationale, explique Jean-François Nourrisson, son directeur.

La maison d'arrêt a été inaugurée en 2009. Elle remplace les anciennes prisons du Mans et d'Alençon. © Radio France - Thomas Séchier

"Aujourd'hui, c'est calme. Pas d'insultes, pas de cris. D'autres jours, c'est plus compliqué". Julien se souvient de la prise d'otage, en août 2016. "Je travaillais ce jour-là. On se dit qu'à la place du collègue, ça aurait pu être soi".

Pas une raison pour avoir peur. "Si on vient travailler la peur au ventre, ce n'est pas la peine de se lever le matin". Les surveillants pénitentiaires ne sont pas armés, sauf exception. Ils croisent des détenus hors de leurs cellules, dans les couloirs ou la cour. Ils disposent d'une radio interne pour donner l'alerte en cas d'urgence.

"Dans 99% des cas, on règle un conflit par le dialogue. Mais parfois, il faut employer la force" (Julien Favroul)

Un métier d'autorité et de dialogue

"Parfois, il faut employer de la force. Oui, il y a de la violence en prison, ce ne sont pas des enfants de chœur. Mais dans 99% des cas, ça se passe bien, on s'en sort avec le dialogue." Le métier nécessite des qualités humaines. D'ailleurs, le concours comporte une importante épreuve orale (un psychologue fait partie du jury), en plus d'une épreuve écrite et de tests sportifs.

Les surveillants du quartier des arrivants doivent remplir un dossier pour chaque nouveau détenu © Radio France - Thomas Séchier

Les surveillants pénitentiaires occupent différents postes dans la prison. Certains surveillent les cellules, d'autres l'infirmerie ou la cuisine. Il en faut aussi dans les deux miradors ainsi qu'au PCI, un poste de contrôle où arrivent les images fournies par les caméras de vidéo-surveillance. Il existe aussi des surveillants pénitentiaires affectés aux tâches administratives.

Julien ne se voit pas changer de métier, au contraire. Son salaire lui convient ("environ 2.000 euros net par mois" au 7e échelon, 1.500 euros en début de carrière). Sa femme, fille de gendarme, ne s'inquiète pas pour lui lorsqu'il part travailler. "Ou alors, elle ne me le dit pas !".

"Bien sûr, c'est un métier difficile, il ne faut pas le nier. Chaque jour est différent, chaque détenu est différent. Nous devons nous adapter et réagir très vite. Ce n'est pas fait pour tout le monde" Julien Favroul, surveillant pénitentiaire

S'inscrire au concours

Cette année encore, plus de 2.500 postes de surveillants pénitentiaires sont à pourvoir sur l'ensemble du territoire.

La date limite d'inscription est fixée au 6 mars. Il faut avoir entre 19 et 42 ans pour y participer.