REPORTAGE - Aux urgences de l'hôpital de Trévenans, le "bed manager" gère les lits et la pénurie

Le travail aux urgences , ce n'est pas seulement soigner et sauver des vies, c'est aussi chercher des lits pour accueillir les patients. A l'hôpital Nord-Franche-Comté, la semaine en journée, toute une cellule est consacrée à cette tâche. Mais le week-end et la nuit, c’est au cadre de santé que revient cette mission.

Ce samedi matin, il est à peine 8 heures et les urgences sont déjà en état de saturation. Isabelle Jacques est la bed manager de jour et ses deux téléphones sonnent en permanence.

Sur son écran d’ordinateur s’affiche la liste de tous les patients présents aux urgences, leur âge, leur temps d’attente et les motifs de leur venue. Sur une autre page, il y a la liste des lits disponibles dans tout l’hôpital. "Ce matin, il y a 23 patients aux urgences qui attendent d’être hospitalisés dans un service et on a très peu de lits pour l’instant", constate la cadre de santé.

"Allez, on garde du courage" - Isabelle Jacques, cadre de santé des urgences

A cette mission de gestion des lits en flux tendu, s’ajoute la gestion des affaires courantes. Isabelle Jacques doit commander des médicaments, gérer l’absence d’une infirmière ou faire changer la pile d’un appareil. Au milieu de tout cela, elle prend le temps de faire un tour du service et de glisser des bonbons dans les poches des soignants. "Allez, on garde du courage", lance-t-elle.

"On a littéralement poussé les murs" - Docteur Charles Eric Lavoignet, chef des urgences

A la fin de sa journée, vers 20h, Isabelle Jacques a réussi à trouver un lit pour les 23 patients inscrits sur liste d’attente le matin. Mais depuis, plusieurs dizaines d'autres se sont ajoutés sur la liste. Sur un petit papier, elle indique que ce jour, neuf patients ont attendu plus de 24h dans le service. La capacité du service est habituellement de 50 voire 60 personnes, ce samedi il en a reçu 103 en même temps.

"Elle a fait des miracles, constate le docteur Charles Eric Lavoignet, chef des urgences. On a littéralement poussé les murs aujourd’hui."

Au manque de places pour les patients s'ajoute la pénurie de soignants : aux urgences de l'hôpital de Trévenans, il faudrait 32 médecins en vitesse de croisière, ils sont aujourd'hui 24.

