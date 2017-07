Pour les randonneurs et alpinistes, c’est un passage (presque) obligé. Depuis quarante-cinq ans, le bureau de l’Office de Haute Montagne de Chamonix (OHM) offre une mine d’information sur les conditions en montagne. Reportage.

Les alpinistes connaissent par cœur cette vielle maison en pierre qui trône sur la place de l’église de Chamonix. Le bureau des guides y a installé ses bureaux et l’Office de Haute Montagne occupe une bonne partie du deuxième étage. L’OHM est un service publique et gratuit de renseignements sur les conditions en montagne. Ici, tous les jours sauf le dimanche, des dizaines d’alpinistes et randonneurs viennent s’informer sur la météo, l’état des itinéraires, l’ouverture des refuges… "La diversité des renseignements disponibles ici est exceptionnelle", indique un alpiniste en pleine préparation de sa course.

REPORTAGE - L’OHM au service des alpinistes

REPORTAGE - À Chamonix, l’Office de Haute-Montagne guide les alpinistes Copier

"La diversité des renseignements disponibles ici est exceptionnelle", indique un alpiniste en pleine préparation de sa course à l'Office de Haute-Montagne de Chamonix.. © Radio France - Richard Vivion

L’Office de Haute Montagne a été crée en 1972 après un été particulièrement accidentogène dans le massif du Mont-Blanc. Cette structure associative est gérée par La Chamoniarde (la société de prévention et de secours en montagne).

Actuellement, nous avons une montagne globalement sèche. On note dans certains secteurs des chutes de pierres, des crevasses qui commencent à bailler. Il est important de se renseigner" - Patricia de l’Office de Haute Montagne de Chamonix.