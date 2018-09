Alors que l'automne pointe son nez, France Bleu Mayenne dresse un premier bilan de l'été avec deux gérants de camping, à Evron et à Saulges. Et c'est plutôt satisfaisant.

Évron, France

Un été 2018 atypique marqué par des records de chaleur et un démarrage tardif de la saison touristique en raison du Mondial de football. Ce qui est sûr, c'est que le département de la Mayenne séduit de plus en plus de campeurs. L'an dernier déjà, les établissements avaient enregistré une hausse de fréquentation de 18%.

Le bilan annuel 2018 de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air (avec donc les chiffres des campings mayennais) sera publié en avril prochain.

