REPORTAGE - Jérôme Rodrigues à Tulle : "Je ne suis pas une star, les stars ce sont les Gilets Jaunes"

Tulle, France

Jérôme Rodrigues a été accueilli comme une star à Tulle ce vendredi soir. Il a été acclamé à son arrivée durant de longues minutes par les 350 personnes qui sont venues pour l'occasion, certaines même des départements voisins.

Même s'il se défend de faire ainsi le tour des régions pour regonfler le moral des "gilets jaunes" alors que le mouvement montre des signes d'essoufflement, Jérôme Rodrigues a surtout exhorté le public à poursuivre les manifestations.

Celui qui fut blessé par un tir de flash-ball, à Paris, assure que le mouvement se poursuivra bien au-delà du grand débat qui touche à sa fin. Cette consultation citoyennes ne sert que les intérêts du Président Emmanuel Macron selon lui : "C'est ridicule car ce sont des réunions d'entre-soi, ses petits copains et une réunion d'information pour mieux nous vendre son programme qu'on ne veut plus. Quand on apprend que les données du grand débat vont être extraites par des sociétés privées, par des ordinateurs, autant dire qu'on a déjà perdu. Tout est bon dans un débat si les informations qui en ressortent sont utiles au peuple, celui de Macron c'est bon pour Macron et uniquement pour lui".

►►"Je ne suis pas une star, les stars ce sont les Gilets Jaunes", le reportage France Bleu à Tulle