REPORTAGE : la traque aux lapins de garenne qui font d'énormes dégâts dans l'est de l'Hérault

Le lapin de garenne est à l’origine de nombreux dégâts dans la plaine agricole de l’Est Hérault entre Montpellier, Mauguio, Marsillargues et Saint-Brès. "Depuis la fin de l’année 2022, les dégâts occasionnés par le lapin de garenne ont atteint un niveau exceptionnel" selon la préfecture de l'Hérault, avec près de 1400 hectares de grandes cultures, vigne, maraîchage, arboriculture impactés. Ils génèrent d’importantes pertes de récoltes et de lourdes charges financières pour les agriculteurs qui doivent mettre en œuvre des travaux de restauration de leurs cultures et des dispositifs de protection.

Par conséquent, le préfet de l’Hérault a décidé, par arrêté, de classer le lapin de garenne comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD) dans 12 communes héraultaises : Baillargues, Candillargues, Lansargues, Le Crès, Marsillargues, Mauguio, Montpellier, Mudaison, Saint-Aunes, Saint-Brès, Saint-Just, Saint-Nazaire-De-Pezan.

La période de tir est donc prolongée jusqu’au 31 mars 2023. Les prélèvements par tir ne peuvent être réalisés que de jour, par des personnes titulaires d’un permis de chasse valide. Le piégeage est autorisé jusqu'au 30 juin 2023 (uniquement par des piégeurs agrées, avec l'accord des propriétaires des terrains)

Nous sommes allés voir comment travaille un piégeur de lapins à Saint-Nazaire-de-Nézan près de Marsillargues.

Jannick Fresquet intervient pour le compte de dix agriculteurs sur cette commune, maraîchers, arboriculteurs, manadiers et encore céréaliers. Près de 60 heures par semaine "en ce moment, c'est la folie, j'en attrape 30 par jour en moyenne. Les agriculteurs sont à bout".

En effet, le producteur de pommes Michel Bertolotier déplore une perte sur la moitié de son verger à cause des lapins, "Ils rongent toute l'écorce de l'arbre et ça empêche la sève de monter. J'ai perdu 40 tonnes de pommes. C'est vraiment un fléau cette année".

Jannick Fresquet un piégeur agréé. Lorsqu'il arrive, l'agriculteur a déjà nettoyé le terrain, de sorte que les entrées et sorties des terriers des lapins sont bien visibles. Il n'y a plus qu'à placer des filets ou des tubes en métal pour les boucher.

Tout est prêt pour placer les furets dans les terriers. Ils chassent les lapins et les obligent donc à sortir. Le piégeur ne veut pas tuer les lapins, "ah non moi mes furets je ne les utilise pas pour tuer les lapins". Les lapins capturés aujourd'hui partiront dans la garrigues à Saint Gély du Fesc, "là où les chasseurs n'ont pas de lapin et où il n'y a pas de cultures".

Jannick Fresquet est bénévole et achète tout son matériel. C'est en vendant les lapins aux chasseurs qu'il couvre ses frais.