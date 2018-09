Pré-en-Pail, France

Des trottoirs plus larges pour les piétons, des arrêts "minute" devant les commerces, la coloration de plusieurs façades de maisons. Un nouveau Pré-en-Pail, plus accessible, plus lumineux. Il était temps, les commerçants avaient hâte que le chantier se termine. Ecoutez :

illustration centre bourg pré en pail © Radio France

Et les habitants alors ? Celles et ceux qui fréquentent quotidiennement le centre-bourg. C'est plutôt pas mal ont-ils expliqué à France Bleu Mayenne. Ecoutez :

D'autres travaux de rénovation sont programmés dans le secteur de la mairie. Ils seront beaucoup moins contraignants pour tout le monde. Pré-en-Pail s'embellit et c'est évidemment une bonne chose quand on est une des principales portes d'entrée du département.

