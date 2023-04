REPORTAGE PHOTOS - Le spectacle désolant des magasins fermés du centre-ville d'Avignon

Difficile de ne pas se poser la question en se promenant dans l'intra-muros d'Avignon. La ville est-elle vraiment attractive pour les commerçants ? Magasins vides, devantures taguées, vitrines recouvertes d'affiches plus ou moins défraîchies, c'est le spectacle qui est offert aux Avignonnais et aux touristes qui sillonnent la rue de la République et l'hypercentre. Pour s'en convaincre, il suffit d'emprunter la rue Carnot. Située à moins de 300 mètres de la place de l'horloge, les échoppes qui affichent portes closes sont plus nombreuses que celles qui accueillent les clients.

ⓘ Publicité

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Des causes multiples

Si la municipalité est clairement montrée du doigt par un certain nombre de commerçants avec sa politique de déplacement ou la hausse du tarif des parkings, rendant difficile la fidélisation des clients, en revanche, nombreux sont ceux qui rappellent également que les surfaces commerciales appartiennent souvent à des propriétaires privés qui préfèrent les laisser inoccupées plutôt que de baisser les prix des loyers. Conséquence : les commerçants indépendants ne peuvent pas s'installer, tandis que les grandes enseignes préfèrent y réfléchir à deux fois voyant la situation du commerce en cœur de ville.

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Une activité saisonnière

Préférant garder l'anonymat, une commerçante rencontrée non loin de la place Pie rappelle également que l'image d'un centre-ville peu attractif est également de la faute des commerçants eux-mêmes. Compte tenu de la forte affluence des touristes à partir des mois d'avril/mai, certains préfèrent ne travailler que durant 6 mois et baisser le rideau pendant la période creuse.

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Un manque de diversité

Reste que ce sentiment de manque d'attractivité est également amplifié par un manque de diversité. « Bien sûr, la mairie affirme qu'il y a aujourd'hui 5 ouvertures pour 2 fermetures de magasins », affirme le gérant d'un magasin de déstockage, « mais les seuls commerces qui ouvrent sont des Kébabs, des barbers et des épiceries. Ça manque de diversité », conclut-il.

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba

Devanture de magasin abandonné dans l'intra-muros d'Avignon (avril 2023) © Radio France - David Dauba