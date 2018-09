La commune de Saulges et la Fondation du Patrimoine ont signé une convention de souscription afin de récolter des dons pour la restauration de cet édifice. Reportage de Margaux Assier.

Au centre du cimetière de Saulges, se trouve une chapelle funéraire édifiée vers 1840 et abandonnée depuis 1892, en l’absence de descendants.

En 2016, la commune est devenue propriétaire suite à la procédure de reprise de concession en état d’abandon. Elle a décidé de rester propriétaire de ce bien pour d’une part, garder « mémoire » de ce lieu et d’autre part, lui donner une nouvelle fonction en faisant de cette chapelle l’ossuaire communal.

Il s’agit d’une chapelle élégante en granit surmontant un caveau assez spacieux. Elle est agrémentée de 4 beaux vitraux réalisés par le carmel du Mans avec un enclos en fer forgé.

Les travaux consistent principalement en un lessivage intérieur et extérieur, à refaire les joints à la chaux et à une métallisation de la porte d’entrée et de l’enclos.

Coût du chantier : 3.800 euros.

