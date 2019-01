REPORTAGE - une commune nouvelle ça change quoi pour les habitants ? La réponse à Bierné-les-Villages

Saint-Laurent-des-Mortiers, France

"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" : cette maxime pourrait résumer les projets de commune nouvelle dans le département. Six ont donc été créées au 1er janvier en Mayenne.

Bierné-les-Villages, dans le sud, en fait partie. Ce jeudi, un nouveau maire sera élu, mais pas de révolution pour le moment. En attendant les élections municipales de 2020, les quatre communes gardent leur maire respectif - qui devient maire délégué - ainsi que leur conseil municipal.

Et une grande majorité des habitants, que France Bleu Mayenne a rencontrés, sont plutôt satisfaits de la nouvelle appellation : "il y a longtemps qu'on fait des choses ensemble. Ce n'est pas une chose que nous avons fait contraints et forcés. Le nom de Bierné-les-Villages, ça nous plait bien. Bierné-Plage ça aurait pu être sympa aussi !".

►►Ecoutez le reportage de Baptiste Mezerette à Bierné-les-Villages