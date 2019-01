Haute-Savoie, France

Il est aux commandes d’un Claas Xerion, un monstre de plus de 2 tonnes et d’une valeur de 300 000 euros. "C’est un peu la Rolls des chasse-neige." Michel a trente-sept années d’expérience dans le déneigement et toujours la même passion. Levé tôt, sa tournée débute un peu avant 4 heures du matin, il apprécie le temps passé dans la cabine de son engin. "On est comme dans un cockpit d’avion, glisse-t-il. Un volant, trois manettes (type joystick) et de nombreux écrans électroniques de contrôles. Le métier est devenu hyper-technique." Depuis le centre de La Clusaz, l’asphalte qui mène au sommet du col des Aravis a disparu sous quelques centimètres de neige fraîche. "Il faut savoir où se trouve la route, les jalons rouges plantés sur les côtés servent à cela."

REPORTAGE - Une matinée à bord d’un chasse-neige sur la route du col des Aravis

Michel, 37 années d'expérience au volant d'un chasse-neige en Haute-Savoie. © Radio France - Richard Vivion

Le service hivernal du département de la Haute-Savoie :

Pour gérer les 3 000 km de routes départementales

29 centres de déneigement

28 points d’appui

144 camions et chasse-neiges

141circuits de déneigement

445 agents mobilisés 7 jours/7 : dès 3h du matin, avec les patrouilles, de

06h à 21h sur le réseau principal (étendu de 5h à 22h pour le réseau principal avec le plus fort trafic), soit sur 2 000 km et de 8h à 19 h sur le réseau secondaire (875 km)

Le Claas Xerion, "la Rolls des chasse-neige" selon Michel. © Radio France - Richard Vivion