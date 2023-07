"Reprendre goût à la vie" : à Annecy, un mois après l'attaque au couteau

C'est une date dont se souviendront toutes les Annéciennes, tous les Annéciens. Il y a un mois pile, le 8 juin 2023, quatre enfants de moins de 3 ans ainsi qu'un adulte de 70 ans (un second de 78 ans a été plus légèrement touché) étaient gravement blessés sur le Pâquier , cet immense parc à Annecy (Haute-Savoie) qui longe le lac. Peu avant 10h, un homme avait soudain surgi au niveau de l'aire de jeux, armé d'un couteau . Un mois après, la "Venise des Alpes" reste profondément marquée par cet événement. La vie y reprend son cours, alors que débute l'été, que les touristes commencent à arriver. Dans le même temps, la Ville entame un devoir de mémoire.

"On est beaucoup plus sur nos gardes"

Ce matin-là, un soleil lumineux ainsi qu'un beau ciel bleu promettent une belle journée. Assise sur un banc, Agnès, une Annécienne, profite de ses derniers instants de quiétude, de nature, dans son "petit coin de paradis" : "Je viens ici dès que je le peux". Plus que jamais attachée à ce lieu, elle s'y rend au moins une fois par semaine avant sa journée de travail, malgré les événements : "Quand on passe devant le parc pour enfants, forcément, on y pense. Mais on doit continuer à vivre notre quotidien."

Eric, jeune papi annécien, s'occupe de ses deux petits-enfants. C'est la première fois qu'il revient dans l'aire de jeux depuis l'attaque. © Radio France - Lise Dussaut

Peu d'enfants dans l'aire de jeux, il est encore tôt. Mais un papi, habitué des lieux, nous confie que c'est plus calme que d'habitude. En revanche, aux alentours, sur le pont des Amours, face au lac, les vacanciers déambulent tranquillement. Ce couple de Suisses, retraités, et leur chien, à Annecy pour deux jours, font une pause sur un banc. La dame, Suzanne : "En se promenant on arrive dessus, et forcément on y pense, les images que l'on a vu à la télé défilent. On s'est fait la réflexion tout à l'heure avec mon mari. On se promène bêtement, et un fou furieux sort de nulle part avec un couteau, qu'est-ce qu'on aurait fait ?"

215 personnes ont demandé une aide psychologique

Il y en a qui se sont interposés face à l'assaillant le 8 juin, de simples passants, simples citoyens. Il y a aussi tous les pompiers, agents municipaux, policiers, arrivés parmi les premiers sur les lieux. Certains devraient prochainement recevoir une distinction du plus haut sommet de l'Etat. La mairie d'Annecy est elle-même en train de réfléchir à honorer ses cinq policiers municipaux et ses deux agents de la propreté qui ont fait preuve de beaucoup de courage ce jour-là .

"Cet événement fait désormais partie de l'histoire d'Annecy" selon son maire, François Astorg. Un mois après, la municipalité doit trouver un équilibre délicat, entre la reprise du quotidien, et un devoir de mémoire. Car ces faits ont énormément marqué. Plusieurs centaines d'objets ont été déposés devant le parc pour enfants. Des mots, des fleurs, beaucoup de peluches, qui continuent aujourd'hui encore à arriver. La mairie les récupère régulièrement, tout est regroupé dans un local, à l'abri, soigneusement gardé, les peluches ont même été nettoyées. La ville tient à tout conserver, les messages par exemple vont intégrer les archives.

Des gestes de solidarité venus de la France entière, sûrement même au-delà, et d'Annecy bien sûr. Des personnes marquées par ce qui est arrivé. En un mois, près de 215 personnes ont fait la démarche pour un accompagnement psychologique . Quelques semaines après, il y a toujours des appels. Ceux qui en ressentent le besoin peuvent d'ailleurs composer le 15, comme le recommande l'hôpital d'Annecy. Vous serez ensuite réorienté.

L'idée d'une "fête des enfants" le 8 juin

Devant l'aire de jeux, là où toutes les marques de soutien avaient été déposées, deux pancartes installées par la mairie indiquent qu'une "réflexion est en cours sur les suites à donner à ces gestes de solidarité". Au-delà de la conservation de ces objets, certains évoquent l'installation d'une plaque commémorative. Le maire n'y est pas favorable.

L'écriteau apposé par la mairie. © Radio France - Lise Dussaut

Un mois après, beaucoup de choses sont pour l'instant au stade de la réflexion. Parallèlement, l'enquête se poursuit . Après son arrestation, l'assaillant à été transféré à l'hôpital psychiatrique du Vinatier, à Lyon. Le week-end qui a suivi l'attaque, il a été annoncé que le pronostic vital des victimes n'était plus engagé. Elles restent sous étroite surveillance médicale.