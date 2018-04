Cible des catholiques intégristes, la pièce de théâtre sera amputée d'une scène aux Quinconces

Par Ruddy Guilmin, France Bleu Maine

Jouée ce mardi et ce mercredi, la pièce "Sur le concept du visage du fils de Dieu" a dû être amputée d'une scène à cause d'un arrêté de la préfecture. La sécurité est également renforcée suite à des tags et un appel à manifester de catholiques intégristes.