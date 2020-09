Reprise de l'éveil au judo à Pont-à-Mousson : gel pour les mains et les pieds mais plaisir intact

Ils sont 9 à se saluer avant de quitter les tatamis. "On a appris à faire tomber les autres et à faire des prises", explique Assia, 4 ans. "Moi, j'adore. Je m'amuse avec mes amis", enchaîne Calvin, 5 ans. Avant de rejoindre leurs parents, restés en dehors de la salle, Carlito Deutzer, leur professeur, rappelle les nouvelles consignes : "Vous allez près de vos plots qui sont bien écartés et vous prenez le gel pour vos mains et vos pieds, comme on l'a fait au début du cours".

Malgré les consignes sanitaires, le plaisir de retrouver les tapis est bien là. Les cours étaient interrompus depuis mars. "C'était long, on est heureux de redémarrer, de retransmettre", indique Carlito. "Ce sont des contraintes supplémentaires mais on s'adapte. Pour ma part, c'est ma passion, c'est mon travail du lundi au samedi sans compter les compétitions. On s'adapte sans problème."

"On ne sait pas où on va"

Le JSC Pont-à-Mousson compte un peu plus de 200 licenciés et emmène chaque année des combattants au championnat de France. Les adhésions seront-elles aussi nombreuses en cette rentrée ? La présidente du club, Salud Deutzer, mère de Carlito, ne cache pas ses craintes : "Il va falloir vivre avec cette situation là pour un moment. Il y aura des conséquences, sûr. Je le vois déjà : les autres années, le jour d'essai on a 15-20 enfants. Là, on ne sait pas où on va. L'école, c'est obligatoire mais les loisirs, je pense que les parents ont peur".