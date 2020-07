Reprise de l'USO ce mercredi : le rêve de Carnéjy Antoine se réalise

C'était jour de reprise, ce mercredi, pour les footballeurs de l'USO. La vraie reprise de l'entraînement, après avoir passé des tests Covid-19 lundi matin, qui ont tous été négatifs. Le club orléanais entame ainsi une longue préparation de 8 semaines avant de débuter le championnat le 21 août, a priori en National 1 - à moins d'un repêchage de dernière minute en Ligue 2, puisque le Conseil d'Etat examinera vendredi le recours d'Orléans et du Mans contre leur relégation.

Pour l'instant l'inconnue c'est surtout de savoir comment digérer les 4 mois d'arrêt dû à la crise sanitaire : c'est pourquoi la préparation a été allongée à 8 semaines, contre 4 à 5 semaines d'habitude. "La séance de reprise a eu lieu dans l'enthousiasme, avec le plaisir de retrouver le ballon : certains joueurs l'ont même pris à la main, ça faisait tellement longtemps qu'ils ne l'avaient pas touché !", raconte en souriant Claude Robin, l'entraîneur de l'USO. Mais c'est vrai que ce timing est inédit. Pour moi, c'est super bien et je pense que pour les joueurs aussi : on va avoir davantage de temps pour se découvrir, ça peut être un bienfait. En tout cas, il faut le prendre comme ça."

Se préparer physiquement, mais aussi créer une force collective

Une approche que confirme Franck L'Hostis, qui a eu l'assurance qu'il serait le nouveau gardien titulaire de l'USO si le club joue en National : "8 semaines, c'est inhabituel, mais vu qu'on s'est arrêté mi-mars, moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème de faire une préparation plus longue. Cela va nous permettre de vivre plus de moments ensemble, et à chacun de mieux s'intégrer. Notre objectif est clair : remonter en Ligue 2. Or pour cela, il faudra beaucoup d'abnégation et de force collective : jouer les uns pour les autres." La préoccupation immédiate sera aussi de prévenir les blessures.

Franck L'Hostis et Ismaël Keita, deux des recrues de l'USO cette saison © Radio France - François Guéroult

27 joueurs ont participé à ce premier entraînement, dont les 7 recrues du mercato : le gardien Franck l'Hostis, donc (Le Puy), les défenseurs Florian Lapis (Niort) et Djessine Seba (Cholet), les milieux Loïc Goujon (Red Star) et Ismaël Keita (Cholet) et les attaquants Carnéjy Antoine (St Pryvé) et Bryan Teixeira (prêté par Clermont).

De St Jean-le-Blanc à l'USO

Parmi ces recrues,le cas de Carnéjy Antoine attire évidemment l'attention : on l'avait découvert la saison dernière lors de l'épopée de St Pryvé en Coupe de France, buteur à la fois contre Toulouse et Monaco. A bientôt 29 ans, il signe là son premier contrat professionnel, après avoir joué à St Jean-le-Blanc et St Pryvé. "J'ai gravi tous les échelons, se réjouit-il, avec cette idée un peu cachée, cette finalité de découvrir un jour le foot professionnel avec l'USO. Je savais que la Coupe de France pouvait servir de tremplin : j'ai été contacté dès le mois de janvier !"

Ce parcours atypique, Carnéjy Antoine en est aujourd'hui plutôt fier. "Ce premier contrat pro, c'est un aboutissement que je dois à ma famille et à ma conviction qu'il faut croire en ses rêves. Aujourd'hui, je suis là, j'en suis très heureux, je suis là pour travailler et pour aider le club du mieux possible."

L'équipe partira notamment en stage dans les Vosges dans trois semaines, il y aura d'ici là un premier match amical contre Niort, le 17 juillet. Le groupe pourrait encore un peu bouger, avec quelques départs (dont probablement Yohan Demoncy).