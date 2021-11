Reprise de la charcuterie Thiol à Mayenne : des salariés soulagés mais prudents

C'est peut-être la fin d'un long chemin de croix pour les 49 salariés de la charcuterie Thiol à Mayenne. Une entreprise sarthoise devrait reprendre cette célèbre institution. Il s'agit de la Maison Prunier, un fabricant de spécialités charcutières basé à Conerré en Sarthe. La charcuterie Thiol a connu de nombreux déboires ces dernières années : son patron, Georges Thiol, décédé l'an dernier, avait été condamné en 2018 pour tromperie sur la marchandise, et en 2019 pour harcèlement moral. L'entreprise était sous le coup d'une procédure de sauvegarde depuis février 2021. L'heure est au soulagement, même si Laurent Chorin, délégué syndical préfère rester prudent.

Un accord d'achat signé

"On va finir par tourner la page. Cette vente n'est pas actée à 100% puisque c'est un accord d'achat qui est pour l'instant signé. Il y a encore des clauses suspensives à réaliser. Cela se règlera les prochaines semaines. Mais on commence à respirer. On va dire que le bout du tunnel arrive" confie Laurent Chorin, délégué syndical à la charcuterie Thiol.

Les 49 salariés conservés ?

Ce vendredi matin, les dirigeants de l'entreprise sarthoise, Théophile Prunier en tête, ont présenté leur projet aux 49 salariés. "_Ils souhaitent bien garder l'entreprise sur Mayenne_. Nous on craignait un transfert d'activités dans le département de la Sarthe, mais ils nous ont dit qu'ils ne feraient pas ça. Donc, c'est déjà un soulagement que l'entreprise reste sur Mayenne" explique le délégué syndical. Garderont-ils les 49 salariés de la charcuterie Thiol ? "_Des audits vont être réalisés sur la question. lls ne savent pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là. Cela se décantera au fur et à mesure des audit_s" termine Laurent Chorin.