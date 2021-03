Reprise des activités collectives en Ehpad, une vidéo tournée en Haute-Savoie fait le buzz

Le 12 mars dernier, les résidents de l’Ehpad de Cervens (Haute-Savoie) ont filmé la reprise, après un an d’arrêt en raison de la Covid-19, de leur cours collectif de gymnastique. Sourire, rire et joie de se retrouver… leur vidéo a été vue plus de deux millions de fois.