Prise de température, désinfection, moins de jeux... Les crèches rouvrent progressivement en Drôme-Ardèche

Les crèches sont autorisées à rouvrir plus largement à partir de ce lundi 11 mai, alors que seules quelques unes étaient restées ouvertes pendant le confinement pour accueillir les enfants des personnels soignants ou de sécurité.

Prise de température à l'entrée des crèches de Valence Romans Agglo

Les crèches gérées par Valence Romans Agglo rouvriront ce mardi 12 mai, la journée de lundi servant à la formation des personnels et à la désinfection des locaux. 560 places seront disponibles, contre 925 en temps normal, pour respecter la règle de 10 enfants maximum accueillis par unité autonome. Et de nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place.

"Une prise de température est prévue à l'arrivée des enfants, on va le faire même si ça ne nous est pas demandé", indique notamment Karine Guilleminot, chargée de la petite enfance pour Valence Romans Agglo. "Les locaux seront évidemment désinfectés, poursuit-elle. On a aussi enlevé une partie des jeux mais on a pris le parti de garder les jeux extérieurs et ils seront désinfectés. Les parents ne rentreront plus dans le multi-accueil mais resteront dans le sas d'entrée quand ils amènent leurs enfants. Et les personnels porteront des gants, et des lunettes dans les endroits les plus sensibles : là où ils préparent les biberons, là où ils changent les enfants."

L'ensemble des crèches de Privas Centre Ardèche rouvrent ce lundi

Toutes les crèches gérées par la communauté de communes Privas Centre Ardèche seront ouvertes à partir du 11 mai, en respectant de nouvelles mesures sanitaires. Elles rouvriront avec un nombre restreint d'enfants, en suivant une règle de priorité : sont accueillis d'abord les enfants de personnels prioritaires, puis les familles monoparentales ne pouvant pas télé-travailler, puis les couples d'actifs ne pouvant pas télé-travailler, puis l'ensemble des parents qui habitent ou travaillent sur le territoire intercommunal.

Toutes les crèches de Porte de Drômardèche rouvrent ce lundi

Après avoir consulté les parents pour connaître leurs besoins, la communauté de communes Porte de Drômardèche a décidé de rouvrir l'ensemble de ses 9 crèches. Conformément aux directives, les enfants seront accueillis par groupes de 10 maximum. Les locaux seront désinfectés, les personnels formés. Le port du masque sera obligatoire pour les adultes.

11 crèches rouvrent sur le territoire d'Arche Agglo

Arche Agglo va rouvrir 11 crèches sur son territoire, là aussi à partir du mardi 12 mai, avec un nombre de places limité, entre 6 et 20 selon les structures. "Seules les crèches d’Etables (Croque Lune) et de la Roche-de-Glun (Les Marmottes) resteront fermées, ces équipements ne permettant pas de respecter les contraintes d’organisation actuelles", précise Arche Agglo.