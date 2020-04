Reprise des écoles: l'appel solennel lancé par le Président de l'Association des Maires du Loiret

Après les premières pistes dévoilées ce mardi par le Ministre de l'Education Nationale, la réouverture progressive des écoles le 11 mai fait plus que jamais polémique. En première ligne pour organiser cette reprise, les maires de nos communes, très inquiets, sans consignes claires et précises.

Ce mercredi, c'est un appel solennel au gouvernement que lance Frédéric Cuillerier, le maire de Saint-Ay, président de l'Association des Maires du Loiret. "Si le gouvernement ne nous apporte pas toutes les garanties sanitaires pour le retour des enfants en classe, les maires ne rouvriront pas leurs écoles le 11 mai", assure-t-il.

Quatre ou cinq jours ouvrés pour tout préparer, ce n'est pas possible. Frédéric Cuillerier

Comme de très nombreux maires partout en France, Frédéric Cuillerier exhorte le gouvernement à apporter des consignes claires et précises avant la fin de la semaine, au plus tard. "Si le plan de déconfinement et les consignes sur les écoles sont présentés comme prévu à la fin du mois, nous n'aurons que quatre ou cinq jours ouvrés pour tout organiser, ce n'est pas possible, ajoute l'élu. Rien que sur les produits pour nettoyer et désinfecter les écoles, les maires n'ont pas de consignes claires, ne savent pas quels produits acheter. Il nous faut des précisions au plus vite."

Une réunion sur la reprise des écoles est prévue ce vendredi matin entre les représentants des maires, l'Académie Orléans-Tours et la Préfecture de la région Centre-Val-de-Loire.