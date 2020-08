Reprise des foires et salons: à Dijon, 2020 restera une année blanche pour les sociétés de l'événementiel

La foire internationale et gastronomique de Dijon aura bien lieu cette année. Le Conseil de Défense vient de donner son feu vert pour la reprise des foires et salons dès le 1er septembre. C'est une bonne nouvelle pour Dijon Congrexpo, mais aussi pour tous les prestataires qui œuvrent sur les salons comme la société Dij'anime qui propose notamment des stands clé en main. Pour son patron, Laurent Martin, 2020 restera une année blanche, même s'il veut rester positif.

Notre année est pliée - Laurent Martin, patron de Dij'anime

"Les foires et salons représentent en effet entre 10 et 15% du chiffre d'affaires de Dij'anime et les pertes seront de toute manière considérables" explique le responsable. Pour Laurent Martin, il est évident qu'on organise pas un salon en deux mois et les clients réservent les prestations au moins un an à l'avance. "A cet instant, on a zéro commande et 100% des contrats sont annulés ou décalés pour certains." reconnaît le chef d'entreprise dijonnais. Il déplore une perte de 90% de son chiffre d'affaires.

Les mariages sauvent un peu les meubles

Les activités de Dij'anime étaient à l'arrêt depuis mi février comme beaucoup d'activités du secteur.

A ce jour en revanche, une grande partie des mariages a repris et sauvent ce tableau sombre pour le chef d'entreprise. "Ceci dit, on a quand même contracté des prêts garantis par l'Etat et pu en décaler d'autres contractés auprès de la banque, et il va bien falloir rembourser tout ça." s'inquiète Laurent Martin.