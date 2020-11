Reprise des messes pas avant le 1er décembre : "une entrave à la liberté" dénonce un curé mayennais

Les cultes avec public pourront reprendre à partir du 1er décembre si la situation épidémiologique le permet et à condition de respecter un protocole sanitaire strict après une visio-conférence des responsables religieux avec le Premier ministre Jean Castex, ce lundi.

"Le Premier ministre a dit qu'il était prêt à envisager un assouplissement du régime (actuel) à partir du 1er décembre sous réserve" d'adopter d'ici là un "protocole sanitaire strict" dans les lieux de culte, et "sous réserve que la situation épidémiologique s'améliore", a déclaré Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. "Afin de tracer des perspectives, qui reposeront sur l'amélioration des conditions sanitaires, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont rappelé l'horizon fixé autour du 1er décembre prochain par le Président de la République", a confirmé Matignon dans un communiqué.

Depuis le début du reconfinement, les églises peuvent rester ouvertes mais les cérémonies avec public sont interdites à de rares exceptions près, ce qui a provoqué la colère des fidèles qui ont manifesté à de nombreuses reprises.

à lire aussi "Rendez-nous la messe" réclament plusieurs centaines de catholiques à Nantes

Mais attendre encore 2 semaines ce n'est pas une sage décision, une entrave à la liberté, un abus de pouvoir assure même Don Camille, le curé de la paroisse d'Evron : "dès à présent, il n'y a pas de raison d'empêcher que la messe soit célébrée. Le fait d'attendre est une forme d'entrave à la liberté, il y a des abus de pouvoir, pas seulement pour les cultes, pour les commerçants aussi. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de discernement local entre les préfets et les évêques pour savoir ce qui se vit sur le terrain. On sera heureux de célébrer la messe à Noël mais je pense que ça crée beaucoup de frustration et d'isolement. Dans ma paroisse, beaucoup de fidèles sont isolés et ça fragilise les liens sociaux".

Le ministre de l'Intérieur et des cultes, Gérald Darmanin, doit proposer un nouveau protocole sanitaire dans les prochains jours.