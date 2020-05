Reprise des messes : pour retrouver ses fidèles, l’église de Villaz s’adapte aux contraintes sanitaires

Les églises rouvrent progressivement leurs portes. À Villaz près d'Annecy (Haute-Savoie), la première messe post-confinement sera célébrée ce samedi dans une église transformée par la mise en place des mesures barrières.

À l’entrée de l’église de Villaz, dans le bénitier, deux flacons de gel hydroalcoolique ont remplacé l’eau bénite. Ce n’est pas le seul changement. "Il faudra aussi avancer par l’allée centrale", indique Danielle. Membre de la paroisse Saint-Marc-du-Parmelan, cette fidèle a participé à la mise en place du protocole sanitaire dans l’édifice religieux. "Nous avons fait un marquage au sol. Les personnes pourront ensuite partir par les côtés."

Un marquage au sol avec un sens de circulation a été mis en place dans l'église de Villaz (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

"Un banc sur deux"

Ne pas se croiser, respecter la distanciation sociale … le père Gilles Chassé a passé plusieurs heures à préparer son église. "Sur les bancs, nous avons mis des points blancs là où les gens pourront s’asseoir", explique-t-il. "Nous utiliserons un banc sur deux, cela donne quasiment deux mètres entre chaque personne." Le port du masque sera obligatoire lors des célébrations et la communion se fera en respectant certaines règles. "Nous demanderons aux fidèles d’avoir les paumes bien tendues et nous déposerons l’hostie dans les mains."

Autre ambiance

La capacité de l’église de la Nativité de la Vierge de Villaz passe de 300 à 80 personnes. "Le fait d’être tous dispersés dans cet espace alors que généralement on aime bien être ensemble, cela va modifier l’ambiance." Le port du masque impactera également les chants. "On ne pourra plus chanter à tue-tête comme nous aimons le faire." Après chaque célébration, l’église sera entièrement désinfectée.

REPORTAGE - Pour retrouver ses fidèles, l’église de Villaz a dû s'adapter au protocole sanitaire. Copier

Un banc sur deux et à deux mètres de distance. Avec l'application des règles sanitaires, la capacité de l'église de Villaz( Haute-Savoie) passe de 300 à 80 personnes. © Radio France - Richard Vivion

Un curé touché par la Covid-19

Si toutes ces mesures sont contraignantes, "elles sont aussi nécessaires pour garantir la sécurité de tous", explique celui qui début mars a fait partie des deux cents premiers français touchés par le coronavirus. "Aujourd’hui, je vais bien et j'ai retrouvé ma bonne mine, sourit le curé de Villaz. Cela va faire du bien de retrouver cette communauté et cette chaleur humaine." Mais il y a aussi les autres, ceux qui n’osent pas encore sortir de chez eux. "Certains ont encore peur de ce virus, indique le père Gilles Chassé. Nous leur disons que nous avons pris toutes les précautions."

La reprise des messes à l’église de Villaz est prévue pour ce weekend de la Pentecôte. La première célébration se fera samedi à partir de 18h30.

Danielle et le père Gilles Chassé ont passé plusieurs heures à préparer l'église de Villaz (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion