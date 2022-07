Reprise des travaux rue Thiers à Avignon ce lundi, la circulation perturbée

Une nouvelle phase de travaux débute ce lundi 1er août à Avignon. Le festival à peine terminé, la ville lance une nouvelle étape de la requalification de la rue Thiers. Le chantier va durer quatre quatre semaines, jusqu'au 26 août et la circulation dans le quartier sera très perturbée pendant toute cette durée, puisque la rue Thiers sera fermée à la circulation dans les deux sens.

La fermeture à la circulation concerne une centaine de mètres, entre les rues Saïn et Philonarde et jusqu'à la rue d'Amphoux. La mairie prévoit une déviation, notamment pour rejoindre le parking des Halles. Il faudra alors emprunter les rues Philonarde, puis Bonneterie pour rejoindre l'arrière des Halles et la rue Petite Meuse. Autre subtilité : pendant ces travaux, la rue Paul Saïn change de sens et ne permettra plus de remonter depuis la rue Thiers.

La zone entre les rues Saïn-Philonarde et Amphoux sera complètement fermée à la circulation pendant les travaux. - © Mairie d'Avignon

La ville promet aussi que les livraisons seront conservées et que les commerces du secteur resteront ouverts. Un passage est aussi prévu pour les personnes à mobilité réduite. La rue rouvrira ensuite progressivement à partir de fin août, d'abord en demi-chaussée jusqu'à la mi-septembre. La fin complète de cette phase de travaux est prévue pour février 2023.

Avec ce chantier, la ville d'Avignon poursuit le réaménagement de l'intramuros, comme elle l'a déjà fait place Saint-Didier ou rue Bonneterie. Cette fois encore, il est prévu de mettre la chaussée et les trottoirs au même niveau, pour un meilleur partage de l'espace entre voitures, vélos et piétons, en laissant la priorité à ceux qui circulent à pied. La ville veut aussi lutter contre les îlots de chaleur : elle prévoit d'installer des revêtements de couleur claire, une fontaine à boire et de planter une quinzaine d'arbres.