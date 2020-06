Reprise du sport collectif : les clubs amateurs de foot, hand et basket du Poitou dans l'incertitude

Si le gouvernement autorise la reprise du sport collectif ce lundi 22 juin, un certain nombre de clubs de la Vienne et Deux-Sèvres renoncent à reprendre les entraînements. L' indisponibilité des infrastructures et le protocole sanitaire expliquent en partie ce choix.

Tous à vos maillots ! A partir de ce lundi 22 juin, la pratique du sport collectif est à nouveau autorisée par le gouvernement après des mois d'arrêt dus à l'épidémie de Covid-19. Cette reprise possible des entraînements se heurte toutefois bien souvent à la réalité de terrain des clubs.

Le football, "en mode vacances"

Sport le plus populaire en nombre de licenciés, le football s'est mis en veille depuis l'arrêt des championnats. Les crampons sont déjà remisés au placard et les clubs sont mode "congés", explique Stéphane Basq, le président du district de football de la Vienne. "On a appris il y a quelques jours que la Coupe de France reprendrait fin août et le championnat départemental et régional le weekend du 13 et 14 septembre." Mais je pense que les entraînements vont reprendre après les grandes vacances, c'est-à-dire au moins pour les clubs de ligue début août certainement."

Le basket sans contact "ce n'est plus de basket"

En basket, les entraînements peuvent également reprendre ce lundi mais le protocole sanitaire gouvernemental, qui proscrit notamment les contacts, est "intenable", selon plusieurs responsables de clubs de la Vienne et des Deux-Sèvres. "Dans notre sport, on a des contacts donc ce n'est pas faisable", explique Jean-Louis Pichon, président du club de basket de Cenon qui compte une cinquantaine de licenciés.

Les vestiaires ne peuvent pas être ouverts, les douches interdites, un ballon par personne et comment se fait-on les passes ? Pas de contact entre joueurs... Tout ça n'est pas envisageable (Laurence Gombeaud, présidente du Pays Mélusin Basket Club)

"Si on n'a pas de contacts avec les autres joueurs, ça dénature le jeu", affirme Mourad Bélaid, président de Châtellerault Basket. Trop de contraintes et trop de responsabilités pour le dirigeant. "Si des parents viennent nous voir en constatant qu'il est possible que leur enfant ait été infecté sur une séance, il est impossible de dire pour nous que cela s'est fait ici ou ailleurs."

Le handball sans gymnase...

L'autre difficulté pour les clubs sportifs qui se jouent en salle, c'est évidemment d'accéder aux infrastructures qui ne sont pas forcément disponibles. Ainsi au Loudun Handball Haut Poitou, la reprise des entraînements ne se fera "probablement pas" explique Andy Pasquier, l'entraîneur des U15. Les salles sont mises à disposition des clubs par les communes dont beaucoup doivent en ce moment organiser le scrutin du second tour des élections municipales dimanche prochain. "Les gymnases ne sont pas forcément ouverts, c'est très dur que de remobiliser toutes les troupes municipales et des collectivités pour désinffecter les installations".