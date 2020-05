Reprise de l'école : décider en prenant en compte le point de vue de son enfant

La reprise de l'école est prévue le 11 mai pour les enseignants, le 12 et progressivement pour les enfants, et sur le principe du volontariat des familles. Le gouvernement vient d'édicter son protocole sanitaire : 60 pages de consignes qui reprennent largement les préconisations du conseil scientifique.

"C'est une situation complexe et _les parents en premier lieu se posent la question_", détaille le Dr Daniel Coum, psychologue et président de l'association Parentel en Bretagne : "Leur responsabilité est mise en avant sur le fait que ça se passe bien. Ce sont les plus stressés ou les plus pressés. Il y a ceux qui sont soulagés et puis ceux qui sont plus inquiets et voient là une menace ou un danger, sans doute avec raison d'une certaine manière. Ils ont vécu le confinement comme une frustration et une forme de sécurité."

Il faut expliquer aux enfants en mettant de coté ses angoisses et ses inquiétudes

Alors comment préparer les enfants à cette rentrée pas comme les autres, où les enseignants devront porter des masques ? En expliquant, en verbalisant : "C'est la responsabilité des parents, qui sont des hommes et des femmes comme tout le monde, plutôt inquiets par les temps qui courent ! L'art d'être parent et d'assumer en tant qu'homme ou femme, cette pression-là ou ce fardeau-là qui a été le confinement. Ils ont été cheville ouvrière de ce confinement. Il a réussi grâce aux parents."

"Il faut expliquer aux enfants en mettant de coté ses angoisses et ses inquiétudes. Il ne faut pas leur prendre leur tête, trop de mots et trop d'informations tuent l'information ils aiment aussi être à l'abri de ce qui intrigue le monde" explique Daniel Coum.

Faut-il discuter avec les ados sur un retour au collège, au lycée ?

"Les ados ont une idée sur la question. Il faut se concerter avec les enfants et leur demander leur avis. Le modèle démocratique traverse aussi la vie familiale. Il faut prendre en compte la volonté mais _le désir ou le souhait d'un enfant ce n'est pas lui obéir, c'est prendre en compte son point de vue_."

Et comme tout le monde est bien stressé en ce moment, n'hésitez pas à faire une petite méditation avant d'engager les grandes discussions !