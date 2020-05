Reprise progressive pour l'athlète Pascal Martinot-Lagarde et les sportifs du Creps de Reims

Ca résonne dans la salle d'athlétisme où s'entraîne Pascal Martinot-Lagarde. Comme une poignée d'autres athlètes, il a repris l'entraînement ce lundi 18 mai. "Effectivement, on a retrouvé ce joli CREPS absolument vide, tout propre. Ca sent même le neuf ! D'habitude on entend au moins le bruit des extracteurs d'air, de la climatisation, et là on n'entend rien. Ca fait bizarre", avoue le spécialiste du 110m haies.

Après deux mois de confinement, la reprise est difficile et il faut y aller progressivement pour ne pas risquer la blessure. "Pour l'instant, on va commencer par des décrassages, je ne vais pas mettre mes pointes avant un moment. Mais même si j'ai fait seulement un petit décrassage, footing, etc. . _j'ai l'impression de ne plus avoir de poumons ! Il faut reprendre à zéro_". D'autant que Pascal Martinot-Lagarde, comme beaucoup, a pris un peu de poids pendant ces deux mois d'arrêt : "C'est juste un ou deux kilos, mais c'est surtout la transformation qui fait peur, quand je regarde dans le miroir. J'ai perdu du muscle et j'ai pris un petit peu de bidoche", sourit-il.

J'ai vécu un bon confinement. je me suis vu faire pleins de choses que je n'avais jamais le temps de faire !

Quand le confinement a été annoncé le 15 mars, les Jeux Olympiques de Tokyo et les championnats d'Europe d'athlétisme en salle n'avaient pas encore été officiellement annulés. "Alors _au début je me suis entraîné tous les jours_", explique Pascal Martinot-Lagarde, qui raconte la baisse de motivation quand les annulations ont été confirmées. "Je suis passé à un entraînement tous les trois jours. Mais il ne faut pas oublier que même si le sport c'est très important, dans une pandémie comme celle là ça passe au second plan. On a annulé et c'est une bonne décision".

Le roi des réseaux sociaux

Ce confinement a surtout permis à Pascal Martinot-Lagarde de s'amuser et de relever ou lancer des défis en tout genre sur les réseaux sociaux. "Si vous prenez un enfant, vous le mettez au milieu de rien. Au début, il va s'ennuyer et au bout d'un moment il va s'amuser avec n'importe quoi, des cailloux, des bâtons et je pense que c'est ce qui est arrivé. Non seulement pour moi, mais tout internet ! On a vu qu'internet est devenu créatif, super créatif, et je pense que c'est l'effet confinement".

Avec la reprise de l'entraînement vient la question des compétitions : aucun calendrier n'est fixé pour le moment. "Rien, absolument rien ne remplacera des Jeux Olympiques", avoue Pascal Martinot-Lagarde, "Mais je vous donne rendez-vous cet été, en août il devrait y avoir des compétitions intéressantes, même si il ne faudra pas attendre de la performance. Il faudra prendre le côté fun".

Entre 500 000 et 800 000 euros de perte pour le Creps

Le Creps de Reims redémarre au ralenti après 2 mois de confinement © Radio France - Aurélie Jacquand

C'est donc un Creps au ralenti qui a rouvert, avec la moitié de son personnel et seulement 10% de ses athlètes. L'internat reste fermé jusqu'à ce que les cours reprennent, c'est-à-dire pas temps que le département de la Marne sera classé en rouge par le gouvernement. Et même quand il rouvrira, ce sera avec moitié moins de lits.

Or moins de lits occupés, c'est moins de revenus pour le Creps : "Les sportifs qui ne sont pas venus pendant plus de 2 mois ne seront pas facturés", explique Bruno Génard, directeur de l'établissement, "Ce que l'on a perdu aussi ce sont les associations par exemple qui viennent passer un week-end ou faire une réception. C'est de l'argent que l'on ne retrouvera pas".