A la Petite Hollande de Montbéliard : "Un quartier sans café est un quartier qui se meurt"

Le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard, avec ses 8000 habitants et 2500 fonctionnaires et salariés, peut-il se passer d'un café brasserie, après l'ouverture du nouveau centre commercial des Hexagones, actuellement en chantier. A constater l'affluence qui se presse dans les deux cafés actuels, on peut en douter.

Le café, c'est le coeur de la cité.

"Un quartier sans café, c'est un quartier qui se meurt", clament les fidèles du Romain, le vieux snack-bar en sursis dans l'ancien centre des Hexagones, voué à la démolition l'année prochaine. "Regardez le monde qu'il y a, c'est le cœur de la cité", s'exclame Paul, amateur de Pastis.

"De tous âges et de toutes origines, au café, on se rencontre" explique Yacin Pehlivan, le fils du porteur de projet © Radio France - Christophe Beck

"L'expérience du confinement nous l'a montré, sans café, plus de vie à la Petite Hollande", ajoute cet autre habitant. "Et tout ça pour laisser plus de place au supermarché Norma. C'est pas juste. C'est la mort du quartier !"

Une boulangerie plutôt qu'une brasserie

Et pourtant, le nouveau centre commercial en construction ne prévoit pour l'instant aucun café, ni brasserie. Un projet de café-brasserie-boucherie avait bien été retenu dans un premier temps, avec signature d'une proposition commerciale, mais les aménageurs ont changé d'avis depuis, lui préférant désormais une boulangerie salon de thé pour laquelle ils recherchent un candidat.

"Un bar avec alcool, dans un quartier comme celui-ci, c'est le mélange de toutes les cultures" s'exclame Murat Pehlivan Copier

"J'ai signé une proposition commerciale de 235 m2 pour une brasserie-boucherie dans un des coins du nouveau centre commercial" explique Murat Pehlivan, le gérant du Romarin. Le projet a ensuite été réduit à 170 m2. "Puis, plus rien. Silence total" se désole le commerçant qui a pourtant engagé des frais pour ce projet.

Un bar avec alcool, c'est le mélange de toutes les cultures

"Vous rendez-vous compte ? Un quartier de 8000 habitants, sans bar, ni restaurant. Mais il vont faire quoi les gens ? Descendre en ville ? Aller à Audincourt ? Tous n'ont pas de voiture". Murat Pehlivan envisage un recours contre ce changement de cap de l'aménageur.

"Un café brasserie ferait changer l'image du quartier de la Petite Hollande", explique Murat Pehlivan Copier

Il insiste encore sur la dimension sociale du café dans un quartier politique de la ville comme celui de la Petite Hollande. _"Un bar avec alcool, c'est le mélange de toutes les cultures. Ici, vous avez aussi bien des français, des albanais, des turques, des maghrébins. Demain qui est-ce qui va aller dans un salon de thé ?"_questionne Murat Pehlivan.

La mairie de Montbéliard, de son coté, fait savoir que faute de candidat boulanger, elle pourrait se raviser. Mais seulement, faute de candidat.