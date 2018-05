Requeil, France

Marvin, 21 ans, en fauteuil roulant à cause de sa maladie neuromusculaire, voudrait pouvoir travailler. Il a un bac pro microtechnique et son permis de conduire. Mais pas de voiture indispensable pour aller au travail et avoir une vie sociale. Son handicap nécessite l'aménagement d'une voiture dont le prix final est 5 à 6 fois celui d'un modèle classique.

Afin de lui permettre d'en faire l'acquisition, une quinzaine de proches et d'amis se mobilisent au sein de l'association Pour l'indépendance de Marvin. "Cela fait quasiment un an qu'on remue ciel et terre" explique Séverine Baptiste, la mère de Marvin et présidente de l'association. "On a fait des vide-greniers, des karaokés géant, des marchés de noël. Plein, plein de choses pour récolter des fonds. Mais on est encore loin du compte". A ce jour, l'association a rassemblé 24.500 € quand le devis s'élève lui à 110.000 euros.

Coût du joystick : 50.000 €

En France, une seule entreprise, basée en Gironde, adapte des véhicules pour des conducteurs handicapés. Dans le cas de Marvin, la conduite s'effectuerait d'une main grâce à un joystisk.

Le joystick permet de contrôler la voiture d'une main (direction, accélération et freinage). © Radio France - Julien JEAN

"Rien que l'installation du joystick coûte 50.000 €. Après il faut faire un décaissement de la voiture. Tout est électronique, le hayon s'ouvre, la voiture s'abaisse et Marvin peut monter dans la voiture par l'arrière. Son fauteuil se clipse au sol et il peut ensuite conduire avec le joystick et des caméras latérales".

Autant d'équipements indispensables à Marvin pour conduire et surtout mener sa vie d'adulte : "J'en ai besoin pour avoir une vie sociale, trouver du travail. Parce que là, il faut toujours demander à quelqu'un de m'emmener là ou m'emmener ici. C'est compliqué et sans moyen de locomotion pas de travail. La voiture me permettrait d'avoir une vie normale. Et ce qui est frustrant, c'est que j'ai mon permis". Un permis spécial obtenu il y a un an au terme d'une formation d'un mois à Niort qui lui a coûté 3.500 €.

Un repas dansant à Yvré-le-Pôlin

L'Etat ne versant qu'une aide de 5.000 €, l'association doit encore trouver 80.000 € pour mener à bien le projet de Marvin et va continuer à organiser des manifestations. La prochaine est un repas dansant le samedi 26 mai à Yvré-le-Pôlin. Réservations au 06 30 09 48 78.