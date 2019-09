Requeil : une fête pour remercier les donateurs qui ont permis à Marvin d'acheter une voiture adaptée à son handicap

Requeil, France

Pendant deux ans, Marvin, sa famille et ses amis ont organisé des collectes de fonds pour lui acheter un véhicule adapté. Tous s'étaient fédérés autour de l'association "Pour l'indépendance de Marvin", présidée par sa mère, Séverine. Marvin, 23 ans, est atteint de myopathie. Une maladie neuromusculaire qui affaiblit ses muscles et l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. A la suite de l'achat, "c'était obligé qu'on organise une fête pour remercier les personnes qui ont donné", explique sa mère. En tout, 190 personnes sont conviées, ce dimanche, à célébrer l'autonomie de Marvin, acquise grâce à elles.

Le jeune homme a passé son permis il y a trois ans, à Niort, dans un véhicule adapté à son handicap. Il fallait cinquante heures de conduite minimum et il n'a pas fait plus. Depuis, il avait hâte de conduire son propre bolide.

Une voiture adaptée à 84.000 euros

Adapter un véhicule à un fauteuil roulant et à une personne avec des grandes faiblesses musculaires, ça coûte cher. La famille avait fait un devis, il y a deux ans : 110.000 euros tout compris. Le prix est très élevé, car une seule société adapte les véhicules en France pour son handicap et elle est à Bordeaux. Il a fallu faire venir des mécaniciens à Requeil pour faire des essais avec différents fauteuils. Finalement, le prix a été rabaissé à 84.000 euros, car la famille a trouvé un véhicule d'occasion déjà presque adapté à Marvin.

Il dirige avec le joystick à gauche. Son comodo est à droite. © Radio France - Clémentine Sabrié

Depuis deux mois, Marvin conduit son van. Il entre par l'arrière, à l'aide d'une rampe. Il vient clipser son fauteuil au poste de commande pour être sûr qu'il ne bouge pas dans les virages. Près de sa main gauche un joystick. "Je pousse le joystick pour accélérer, je le tire pour freiner et je bascule de chaque côté pour tourner", montre-t-il. A côté de sa main droite, un boîtier avec des boutons. "J'ai toutes les commandes : le clignotant, le plein phare, les essuie-glaces, le lave-glace, les warnings." Il peut également transporter trois passager

Un vent de liberté pour lui et sa famille

Il a déjà fait plus de 3.000 kilomètres avec. Très à l'aise au volant de son bolide, il es allé en excursion jusqu'à Nantes et Angers. Il part bientôt en vacances avec ses amis en Bretagne. "Aller où on veut sans avoir à demander à quelqu'un, c'est indescriptible la liberté que ça donne", sourit-il. Maintenant, il peut sortir avec ses amis ou aller se balader sans demander à sa mère ou son beau-père de le conduire. Ce véhicule va aussi lui permettre de chercher du travail. "Habiter en pleine campagne, c'est pas évident de se déplacer quand on n'a pas de moyen de locomotion", rappelle le jeune homme. Il aimerait travailler dans "tout ce qui est dépannage informatique". Il a appris en démontant et remontant ordinateurs, smartphones et tablettes.

Ça change tout pour lui, mais pour sa famille aussi. La première fois qu'elle l'a vu partir dans sa voiture, tout seul, sa mère a eu "la boule au ventre". Puis, Séverine a vu qu'il se débrouillait très bien. "C'est un gros vide, on va dire, au début, puis c'est que du bonheur à la fin, une grosse fierté." Difficile de voir son fils prendre de prendre de l'indépendance, alors qu'elle s'est occupée de lui, à plein temps, pendant 23 ans.

Sa mère, la cheffe d'orchestre de cette collecte

Marvin sait qu'il doit la réussite des collectes de fonds à sa mère, Séverine, qui a tout organisé. Vente de pots de confiture, de compotes, de jus de pomme, de roses à la Saint-Valentin, de petits objets sur les marchés de Noël, organisation de karaoké, de soirées dansantes. L'association a œuvré sans répit pour lui acheter sa voiture.

Séverine travaille de nuit, comme préparatrice de commandes. Ces deux dernières années, le jour, elle fabriquait les objets à vendre. "Sur les pots de confiture, on doit pas être loin des 10.000 euros je pense. On a fait presque 2.000 pots. Le jus de pomme, on en a vendu pas loin de 1.000 litres. Les roses ont en a vendu à peu près 2.000 aussi." Ils ont également récupéré 100 tonnes de papier qu'ils se sont fait racheter. Un travail titanesque qui a porté ses fruits. Les deux cagnottes ont permis de récolter 2.000, puis 500 euros. Le reste vient de la mutuelle, de l'assurance, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), du fonds de compensation et de la commune de Requeil.