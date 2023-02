Réseau cuivre du téléphone : polémique après la mort d'une femme dans l'Orne

Le réseau téléphonique cuivre, réseau historique du téléphone et de l'internet en France, est-il trop vieillissant et mal entretenu ? C'est ce qu'affirme le syndicat CGT FAPT, syndicat des entreprises postales et de télécommunication dans l'Orne, suite à la mort le 31 janvier dernier d'une femme de 65 ans d'une crise cardiaque, à Champosoult près de Camembert. Son mari explique ne pas avoir pu prévenir les secours, le réseau était coupé suite à la tempête Gérard qui avait soufflé sur toute la région trois semaines plus tôt.

Le réseau cuivre est encore très utile dans les secteurs où la fibre optique n'a pas été déployée et là où les portables passent mal ou pas du tout. Dans l'Orne, toute la population devrait pouvoir bénéficier de la fibre optique d'ici la fin de l'année.

La CGT se saisit de l'affaire

La CGT FAPT est une confédération qui regroupe plusieurs syndicats de la Poste et des télécoms. Elle s'est clairement saisie de l'affaire de Champosoult pour dénoncer une situation qui s'aggraverait depuis quelques années. Le syndicat dénonce un recours à 85% à la sous-traitance pour les opérations de dérangement, avec des interventions abonné par abonné et plus par groupe. Des interventions qui seraient aussi plus tardives après signalement. Des clients se retrouvent donc sans téléphone fixe pendant plusieurs semaines.

Dans le cas de Champosoult, un technicien est bien intervenu dans le hameau concerné, mais il n'a rétabli selon le syndicat qu'un seul des cinq clients. Depuis le drame et la polémique évidemment, le problème a été réglé, ce dont le maire se félicite auprès de France Bleu, mais sans vouloir rentrer dans le débat.

Max Olivier, élu CGT FAPT, parle d'un réseau mal entretenu dans l'Orne : "les collègues du réseau Orange qui travaillait sur une casse autrefois par exemple sur un multipair (ndlr : un groupe de clients), ils réparaient tout le multipair, même quand une seul personne s'était signalée. Sinon à la tempête de 1999, on aurait pas pu rétablir le réseau aussi vite qu'on ne l'a fait". Façon de dire qu'en cas d'évènement climatique comparable dans les années à venir, le réseau cuivre serait réparé moins rapidement.

Orange veut éviter la polémique

L'opérateur indique à France Bleu qu'il ne donnera pas d'interview mais dans un communiqué, explique compatir au drame de la famille. Orange précise que 40 000 interventions ont été réalisées sur le réseau cuivre ornais en 2022 et qu'elles sont de plus en plus nombreuses, parce qu'il y a plus d'évènements météo et plus de vandalisme aussi. "Orange se mobilise et s’est toujours mobilisé pour entretenir son réseau et faire face à toutes les interventions nécessaires et souvent imprévisibles qui peuvent, compte tenu de leurs nombres croissants, nécessiter parfois des délais supplémentaires" conclut Orange dans la réponse qui nous a été transmise.