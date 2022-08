Réseau Orange interrompu dans l'ouest des Alpes Maritimes : six jours de panne estimés

Depuis ce mercredi 10 août 2022, le réseau mobile et internet Orange est interrompu ou fortement détérioré dans plusieurs zones des Alpes-Maritimes, notamment Vallauris. La perturbation pourrait durer jusqu'à six jours.

Plus possible de téléphoner ou de consulter internet dans certains secteurs des Alpes-Maritimes. Le réseau Orange est interrompu à cause d'un accident depuis le mercredi 10 août 2022 : le réseau internet est interrompu dans le secteur deVallauris.Si vous habitez Cannes, Mougins, Antibes ou sur les Iles de Lérins, vous pouvez aussi être concernés.

Le réseau mobile est quant à lui indisponible pour les habitants de Villeneuve-Loubet, du Cannet, ainsi qu'à Vallauris, Cannes, Antibes et les Iles Lérins. "Nos agents vont travailler jour et nuit pour rétablir le réseau au plus vite", indique la Direction de la communication Orange Grand Sud Est. La panne pourrait durer jusqu'à six jours.

Solutions provisoires

Elle a été causée par un tractopelle mobilisé sur des travaux dans le secteur de Sophia Antipolis. Il a sectionné les câbles de télécommunication par inadvertance. L'entreprise de télécommunication a automatiquement crédité les clients d'un forfait mobile Orange de 200 Go supplémentaires, pour pouvoir utiliser leur 4G avec la technique du partage de connexion.

Pour ceux qui sont privés de réseau Internet : il est possible de demander un "boitier Airbox", c'est à dire un boitier 4G, qui permet aussi d'utiliser un partage de connexion. Plus de 200 boitiers ont été distribués.