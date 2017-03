"Réseaux sociaux, médias, qui croire ?" conférence débat par le club de la presse du Maine.

VIDEO : Laure Girard, secrétaire du club de la presse du Maine sur la conférence débat "réseaux sociaux, médias : qui croire ?"

Le club de la presse du Maine organise ce jeudi soir (16 mars) au cinéma Pathé Quinconces Le Mans, une conférence débat sur le thème "réseaux sociaux, médias : qui croire ?" Les détails de cette soirée avec Laure Girard, journaliste à LMTV et secrétaire du club de la presse.

De la pédagogie pour différencier vraies et fausses informations

"Le thème de la conférence de ce soir (jeudi 16 mars), il a été imposé à nous-même parce que en tant que journalistes, on est toute la journée sur internet, sur cette espèce de nébuleuse qui constitue notre quotidien maintenant, mais on est aussi des gens normaux" nous dit Laure Girard, journaliste à LMTV et secrétaire du club de la presse. "On s'est rendu compte que les jeunes nés dans les années 2000 ne vivaient pas du tout de la même façon que les trentenaires, ou les quadras, et quinquas voire plus. Il y a une réelle fracture entre les pratiques, et surtout on a vu que les jeunes avaient du mal à percevoir les informations qui étaient de véritables informations et les arnaques. On sentait qu'il fallait que l'on fasse de la pédagogie. On le sait, dans tous nos médias, il y a une vraie demande de la part de l'éducation nationale. On a beaucoup de coups de fils d'enseignants qui, avec une classe ont envie de visiter nos médias pour réellement comprendre comment les journalistes travaillent, quel est notre métier et comment on traite l'information. On voudrait que le public qui soit à la conférence ce soir ait quelques outils pour qu'il puisse utiliser son cerveau aussi sur internet et ne pas se laisser prendre de manière passive par le flot d'informations".

Des intervenants spécialisés

"Notre invité d'honneur pour la conférence, c'est Thomas Huchon", nous dit Laure Girard journaliste à LMTV et secrétaire du club de la presse. C'est un journaliste spécialiste des réseaux complôtistes. Il y aura aussi des dessinateurs, une conseillère d'orientation et un responsable de la préfecture dans la lutte contre la radicalisation". La conférence débat sera aussi interactive avec un décryptage de photos et de vidéos.

La conférence débat a lieu à partir de 19h00 au cinéma Pathé Quinconces du Mans. L'entrée est gratuite.