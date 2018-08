Corse, France

La Corse handicapée par des problèmes de réseau téléphonique ! Depuis quelques semaines, passer un coup de fil devient un vrai calvaire, et très souvent il arrive que la communication coupe soudainement pendant la conversation.

Cette situation n'est pas exclusive à un opérateur, SFR, Orange, Bouygues ou autres, tous sont concernés...

Orages et surfréquentation

Il y a plusieurs explications à ces pannes à répétitions. Tout d’abord les incidents liés à la météo et notamment aux coups de foudre.

« On a une installation située à Lucciana qui a été touchée par l’orage dans la nuit du 14 au 15 août », explique Isabelle Simon, déléguée régionale de SFR pour la Méditerranée.

Mais les orages ne sont pas la seule raison, l’augmentation soudaine et importante de la population durant la période estivale entre bien évidemment en jeu.

L'augmentation de la population durant la période estivale perturbe la capacité des réseaux téléphoniques © Maxppp - Maxppp

« L’augmentation du nombre de visiteurs c’est sûr que cela joue et il faut bien anticiper pour garder un réseau au top pour nos abonnés, » ajoute Isabelle Simon.

Nouveaux équipements

« On a installé de nouveaux équipements pour doubler la capacité de notre réseau mobile et accompagner la hausse du trafic sur tout le centre Corse et la côte est de l’île. Il y avait une augmentation importante du trafic voix et data, des clients et des visiteurs. »

Isabelle Simon, SFR Méditerranée, "chaque année en Corse on double la capacité du réseau" Copier

Et le problème est récurrent, chaque été les opérateurs mobiles font face à de nouvelles augmentations du trafic. Il faut alors effectuer des travaux, qui eux-mêmes entrainent des coupures. « On peut dire qu’à peu chaque année en Corse on double la capacité du réseau», confie Isabelle Simon.

Dans tous les cas, la situation devrait s'améliorer avec la fin de l’été et la diminution de la population présente sur l’île.