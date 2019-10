Reservez vos places pour l'avant-premiere du Capitaine Marleau

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

C'est sûr la grande salle du cinéma Le Sénéchal sera archi-comble ce jeudi soir à Guéret.

Les plus chanceux -et les plus rapides- d'entre nous auront la chance d'assister à 20H30 à la projection en avant-première de l'épisode de Capitaine Marleau, tourné en mars dernier en Creuse, notamment à Chatelus-le-Marcheix, Aubusson et à Gueret.

Réservation obligatoire

La salle fait 200 places, mais une partie est déjà réservée à des invités qui ont participé au tournage. Pour les autres (on ne sait pas encore combien de places restent disponibles) il faut envoyer une demande par mail à l'adresse suivante:

info@passionfilms.fr

Inutile de téléphoner au cinéma. Ce ne sont pas eux qui gèrent ces réservations.

Dans cet épisode intitulé "Quelques maux d'amour.. " Kad Merad incarne une ancienne star de la chanson des années 80. On le voit notamment chanter dans le petit théâtre à l'Italienne de Guéret.

A cette occasion, l'acteur a été plus que séduit par notre département. Il l'avait affirmé haut et fort. On apprécie ces mots d'amour !

Et si on ne décroche pas sa place au cinéma, pas de panique, l'épisode sera diffusé mardi 29 octobre à 21H05 sur France 3.