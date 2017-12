Sens, France

Une vingtaine de lots sont toujours à vendre, mais leur commercialisation a été arrêtée. Le permis de construire avait pourtant été déposé en 2008. Le chantier, lui, devait se terminer fin 2013... Et quatre ans plus tard, il existe tellement de malfaçons que les appartements sont toujours vides.

Certains acheteurs sont hébergés chez des proches depuis des années

Des appartements pourtant promis comme du haut-de-gamme, dont certains valaient près de 400 000 euros, construits sur le site de cette ancienne clinique située boulevard du Mail, en périphérie du centre historique. Or, la plupart des propriétaires ont déjà quasiment terminé de payer ces sommes. Certains avaient même vendu leur résidence principale, avec pour projet d'emménager dès la fin des travaux, et se retrouvent depuis des années hébergés chez des proches.

Le promoteur en banqueroute ?

Pourtant, le tribunal de Sens a condamné le promoteur, l'entreprise Prophal, domiciliée en Seine-et-Marne, au même titre que la Banque Populaire, garante du chantier, à verser des dommages et intérêts à 11 propriétaires et à livrer les biens sous deux mois. Mais les deux entreprises ont fait appel. Pour la Banque Populaire, le chantier a été livré, malgré les malfaçons, elle n'a donc plus à exercer sa garantie.

C'est aussi la situation financière de Prophal qui inquiète les propriétaires comme la ville de Sens : la société afficherait un report négatif de 13 millions d'euros. Par ailleurs, elle est propriétaire du site des Moulins Saint-Louis, dont le chantier est aussi arrêté.