Résidences secondaires : le maire de Quiberon souhaite garder la main sur le foncier

L'INSEE vient de publier une étude sur les résidences secondaires en Bretagne. Elles représentent 12 % de logements. Un taux qui atteint même 16 % dans le Morbihan et 66 % à Quiberon. Le maire de Quiberon, Patrick Leroux est l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Dans votre commune, Quiberon, il n'y a pas 12 % ou 16 % de résidences secondaires, mais 66 % ?

Patrick Leroux : Oui, c'est une spécificité en fait de la presqu'île de Quiberon, depuis qu'elle est attractive touristiquement, c'est-à-dire depuis les années 60 où la thalassothérapie s'est installée avec le coureur cycliste Louison Bobet. Et bien, ç'a généré une attractivité forte et un changement de pratique aussi un peu partout en France, mais particulièrement chez nous. Et depuis les années 80, on est à ce taux de 66 % de résidences secondaires.

Donc quatre décennies que ça dure. Mais quand même, ce phénomène a un peu changé ?

Oui, ce qui est différent par rapport aux années 80, c'est effectivement une attractivité plus forte et particulièrement sans doute depuis le Covid. Parce qu'en tant que maire de Quiberon, je reçois régulièrement des appels de gens qui sont enthousiasmés par la commune, venant d'autres régions de France. Et je vous le dis chaque semaine, j'ai peut-être un ou deux coups de fil ou messages par mail de gens qui disent "J'aimerais bien m'installer à Quiberon, est-ce que vous pouvez m'aider ?".

Et que leur répondez-vous ?

Je commence par leur répondre que c'est un beau projet et que je leur souhaite de réussir, mais que tout le monde ne pourra pas venir vivre à Quiberon, dans le Morbihan et en Bretagne plus généralement, parce que c'est un phénomène que mes collègues maires rencontrent également sur leur commune.

Et il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients à avoir 66 % de résidences secondaires sur sa commune ?

Je dirais que ça fait partie de notre vie et de notre identité depuis que Quiberon a une vocation touristique. Et donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Comme bien souvent, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir du travail sur la commune et dans les communes aux alentours. Et l'inconvénient, c'est pour le logement, ce sont les difficultés de logement pour les gens qui ont comme revenus uniquement le fruit de leur travail et pas de patrimoine personnel.

Que faire alors ? Que souhaiteriez-vous ? Le classement en zone tendue ?

Ce dont on a besoin, c'est d'un équilibre. C'est de retrouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un peu un peu d'excès dans le fait que les résidences secondaires puissent se développer sur notre commune. Et sachant qu'on n'a plus de terrains, il faut trouver un rééquilibrage et l'intervention publique est absolument nécessaire. Et le fait que Quiberon soit reconnu en zone tendue, ça nous donnerait des moyens supplémentaires. Moi, ce que je souhaite depuis longtemps, c'est que l'on fasse du social durable. Alors le social, attention, ça veut dire que les gens qui travaillent puissent se loger plus facilement et durablement, ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ce soit faisable. Mais certaines aides fiscales à l'investissement faussent la donne. Certains de ces acheteurs, au bout de quinze ans, revendent leurs biens à des prix qui sont trop élevés par rapport à ce que sont capables de payer les travailleurs. Et donc moi, je souhaite du logement social durable et pour ça, il faut qu'on soit classé en zone tendue et qu'on puisse faire du bail réel solidaire, ce qui n'est pas le cas pour le moment.

Où en est justement cette demande de classement en zone tendue ?

Elle a le soutien des parlementaires du Morbihan qui ont tous sollicité le gouvernement pour que Quiberon, et pas seulement Quiberon, mais aussi d'autres communes du littoral qui ont ces difficultés, puissent avoir des leviers d'action supplémentaire zones tendues et bail réel solidaire. Pour que Quiberon et l'intercommunalité puissent garder la maîtrise du foncier. C'est essentiel afin que l'on puisse garantir aux générations futures de pouvoir travailler et habiter à Quiberon.