Résident d'un Ehpad porté disparu à Périgueux : une battue mobilise 80 soignants de l'hôpital

Le résident qui a disparu de l'Ehpad Parrot , l'une des maisons de retraites de l'hôpital de Périgueux depuis maintenant quatre jours n'a toujours pas été retrouvé. Après la police et ses proches, quelque 80 soignants bénévoles ont participé spontanément aux recherches jeudi 3 août pour tenter de le retrouver. En vain.

Les soignants se sont rassemblés par groupes de dix, jeudi après-midi, pour aller faire des recherches dans plusieurs quartiers de la ville de Périgueux, mais aussi dans les bâtiments et les sous-sols de l'immense site de l'hôpital.

Des recherches dans plusieurs quartiers

Pierre, 76 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, est parti de la résidence lundi après-midi. Sa famille a signalé sa disparition au commissariat de Périgueux qui a lancé des recherches et un avis pour disparition inquiétante.

Au moment de sa disparition, Pierre portait un pantalon beige avec un tee-shirt bleu avec des motifs ananas et des mocassins beiges. Il a des lunettes et les cheveux gris très courts. Il mesure 1,80 m pour environ 88 kilos. Son épouse précise qu'il "présente bien" et qu'au premier abord, on ne peut pas deviner qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer.